Dallas Stars și Carolina Hurricanes s-au calificat în turul al doilea al play-off-ului

Echipele Dallas Stars şi Carolina Hurricanes s-au calificat în turul al doilea al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), în urma meciurilor disputate vineri.

În Conferinţa de Vest, Dallas Stars a învins în deplasare, cu scorul de 4-1, formaţia Minnesota Wild, texanii obţinând astfel a patra lor victorie în această serie, conform Agerpres.În turul următor, Dallas Stars va avea ca adversară câştigătoarea duelului dintre dintre Colorado Avalanche, campioana en titre a NBA, şi Seattle Kraken, aflate în prezent le egalitate (3-3) şi care se vor înfrunta duminică în meciul decisiv.Carolina Hurricanes a acces la rândul ei în turul al doilea al play-off-ului, după ce s-a impus cu 2-1 după prelungiri pe patinoarul formaţiei New York Islanders.Hurricanes a marcat golul victoriei şi al calificări în cel de-al şaselea minut din "overtime", prin Paul Stastny.Gruparea din Carolina de Nord va avea ca adversară în semifinalele Conferinţei de Est câştigătoarea duelului dintre New Jersey Devils şi New York Rangers. Devils conduce cu 3 victorii la 2 după cinci meciuri, jocul al şaselea fiind programat sâmbătă.Tot vineri, Florida Panthers a dispus pe teren propriu, cu scorul de 7-5, de formaţia Boston Bruins, restabilind egalitatea în această serie (3-3), partida decisivă fiind programată duminică la Boston.Rezultate:Conferinţa de EstFlorida Panthers - Boston Bruins 7-5(Scorul general este egal, 3-3)New York Islanders - Carolina Hurricanes 1-2(Hurricanes a câştigat seria cu 4 victorii la 2)Conferinţa de VestMinnesota Wild - Dallas Stars 1-4(Stars a câştigat seria cu 4 victorii la 2)Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1-4(Scorul general este egal, 3-3)Duelurile din play-off-ul NHL se dispută după sistemul "cel mai bun din 7 meciuri".