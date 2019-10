Dan Barna, scrisoare către Ema, femeia care i-a făcut praf vizita din Barcelona: își recunoaște greșeala

Ema Prisca, o româncă din Spania relatează întâlnirea lui Dan Barna, prezidenţiabilul USR-PLUS, cu românii din Barcelona. Românca relatează momente jenante petrecute în compania lui Barna, într-o atmosferă de masă câmpenească, cu prezidenţiabilul USR-PLUS mâncând în loc să răspundă întrebărilor celor prezenţi.

Dan Barna îi răspunde Emei printr-o scrisoare, pe Facebook și admite faptul că întâlnirea nu a decurs chiar cum ar fi trebuit, dar își asumă că se pot comite și greșeli în momentul în care nu este ceva organizat de specialiști în PR ci de către simpli membri de partid.

”Salut, Ema

O sa iau pe rand.

In primul rând, mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să ajungi la întâlnirea din Barcelona. Uneori întâlnirile astea sunt așa cum ai văzut acolo. Evenimentul din agendă era: prânz la restaurant al comunității românești din Barcelona . Știu că pot să mai apară probleme generate de organizare, de oboseala sau din cine stie ce neatenție generată de faptul ca sunt evenimente reale organizate simplu cu membri si simpatizanti si nu agentii de PR . E un risc asumat. Prefer ca ele să aibă loc decât să insist pentru evitarea oricăror stângăcii.

În doua luni de zile am străbătut toată țara și am ajuns și la câteva comunități din diaspora. Nu câte mi-aș fi dorit, dar am ajuns. Voi continua să mă întâlnesc cu oameni până la finalul campaniei și dupa aceea, câtă vreme sunt om politic. Am făcut-o în timpul campaniei #fărăpenali, în timpul campaniei de la europarlamentare, în timpul campaniei pentru legislativ. Am făcut-o și între campanii.

Ce face USR cu banii publici alocați prin lege? Spațiul e prea mic și nu vreau să îl confisc, dar găsești aici o sumă de proiecte și propuneri de politici publice https://www.usr.ro/proiecte/

În același timp, spre deosebire de partidele vechi, USR a fost și va rămâne un spațiu viu de dezbatere. Există propuneri, idei, unele acceptate, altele nu. Niciodată nu a existat vreun proiect asumat oficial de partid care să nu fie mai întâi dezbătut pe larg.

Ema, iti stau la dispoziție pentru orice întrebări ai și sper ca următoarea întălnire să fie mai aproape de așteptările tale. Fără oameni ca tine, interesați de politică, USR și candidatura mea nu ar fi existat. Nu totul e perfect, întotdeauna mai e ceva de învățat sau de îmbunătățit.

Chiar si la pranzul din Barcelona, in limita timpului avut, am reușit sa vorbesc pe îndelete cu cativa dintre cei prezenti care au venit la mine. Cu tine si colegul tău nu am apucat să vorbesc decat putin, (m-am intors după telefonul la care a trebuit sa răspund dar deja va ridicaserati) si imi pare rau pentru asta dar, printre altele, v-aș fi zis că un politician trebuie să asculte mai mult decât să vorbească. Daca sunt intrebari concrete iti raspund cu drag. Voie bună.”, scrie Dan Barna.