Dan Negru face dezvăluiri după exonerarea Simonei Halep: Serena lua de la Nike de patru ori mai mulți bani!

Realizatorul TV Dan Negru face dezvăluiri după exonerarea Simonei Halep în scandalul de dopaj. Negru spune că nici pe vremea când era numărul 1 WTA Halep nu era apreciată la adevărata ei valoare. Negru spune că Halep primea de la Nike de patru ori mai puțini bani decât Senera Wiliamsdeși era numărul 1 mondial, asta în condițiile în care Serena se clasa abia pe poziția 30.

Când Simona Halep era nr. 1 WTA, lua de la Nike 1,7 milioane de euro. Sharapova care era atunci nr. 30 WTA, lua tot de la Nike 8,5 milioane de euro ! Despre asta e cultura ambalajului, a brandului.

Simona încă n-o are, “brandul” ei e sub performanțele ei sportive. Revenirea sportivă a Simonei e știrea zilei. Am vazut-o pe Maria Sharapova la Premiile Oscar, pe Ibrahimovici la festivalul San Remo sau pe Djokovic la deschiderea Spherei din Las Vegas alături de U2. Simona,la același nivel de performanță sportivă,a lipsit de la marile evenimente mondiale. Aș vrea să o văd săptămâna viitoare pe Simona la premiile Oscar. Anul trecut, la Oscar,rochia Sharapovei a fost subiect de prima pagină în toată lumea!

Oxford College of Marketing a declarat

"star quality" ca fiind plus-valoarea în sportul zilelor noastre. Toți știu lecția, de la Beckham la Federer. "Star Quality" ne lipseste si ca brand de țară si ca brand de personalități.

Pentru că trăim intr-o cultură a ambalajului în care corpul e mai de preț decât sufletul !

TAS a exonerat-o pe Simona Halep, ieri

TAS a decis reducerea pedepsei de la 4 ani la 9 luni în scandalul de dopaj.

Simona Halep (32 de ani) a fost audiată la TAS în procesul de dopaj în perioada 7-9 februarie. Românca și-a început perioada de suspendare din octombrie 2022, astfel că și-a ispășit deja un an și jumătate din suspendarea de patru ani.

“TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obţinute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament şi premii în bani. Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA şi apelul depus de Simona Halep este admis în parte (cererea sa de antedatare a începerii suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, a precizat TAS într-un comunicat postatt pe site-ul oficial.