Dan Nistor: Mă simt bine aici, parcă sunt la a doua tinereţe! Pentru naţională sunt un dinozaur!

Dan Nistor, mijlocaşul echipei U Cluj, a ajuns la 8 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, după victoria de luni, de la Botoşani, cu 3-0. Nistor se consideră un „dinozaur” şi nu crede că o să fie convocat pentru naţională.

„Ne bucurăm că am obţinut cele trei puncte, erau foarte importante pentru noi. Nu e important că am marcat eu. Mă simt bine aici, parcă sunt la a doua tinereţe. Naţionala? Eu sunt dinozaur, nu ştiu dacă am loc acolo! Nu mă simt obosit, aşa cum am spus sunt la a doua tinereţe, aş juca mereu aşa, câte două meciuri pe săptămână. Pentru generaţiile tinere? Nu aş vrea să mai spun şi eu ceva, după tot ce le-a spus Gabi Tamaş. Dar ar trebui să-şi pună o întrebare dacă eu joc aşa la vârsta mea”, a declarat Dan Nistor.

Echipa Universitatea Cluj a învins luni, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci al etapei a 14-a din Superligă, potrivit news.ro.