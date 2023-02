Dan Petrescu, după meciul cu Lazio: 'Ne-au lipsit norocul şi un arbitru inspirat. Nu am ce să le reproşez băieţilor, au fost fantastici'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după meciul cu Lazio, scor 0-0, că nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi şi că formaţia clujeană nu a avut noroc.

“În primul rând aş vrea să felicit echipa. Un joc fantastic, împotriva unui adversar mult mai valoros, favorit la câştigarea competiţiei. Dacă n-ai noroc, în fotbal şi-n viaţă e greu. Astăzi ne-a lipsit norocul. Plus, ne-a lipsit un arbitru inspirat. N-ai voie să opreşti 3 contra unul pentru un fault, s-au lovit doi jucători de la Lazio genunchi în genunchi. Acolo era aproape gol, eram 11 la 11 şi ar fi fost altul meciul. Am avut câteva ocazii mari. Nu am ce să le reproşez băieţilor, au fost fantastici. Mi-a plăcut şi atitudinea publicului. Băieţii şi în zece contra 11 au creat ocazii mari. Pe Krasniqi nu cred că am norocul să-l antrenez prea mult. Cred că va pleca”, a spus Petrescu.

Echipa CFR Cluj a fost eliminată de formaţia Lazio Roma, joi seară, în play-off-ul Conference League, terminând la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, scor 0-0. În tur, la Roma, în urmă cu o săptămână, scorul a fost 1-0 pentru Lazio, scrie news.ro.