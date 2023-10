Daniel Pancu, mulțumit de victoria României cu 2-0 în fața Armeniei la preliminariile Campionatului European Under-21

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Daniel Pancu, a declarat, vineri seara, după succesul cu 2-0 în faţa Armeniei, în Grupa E a preliminariilor Campionatului European Under-21 din 2025, că este bucuros că formaţia sa a spart gheaţa după 1 an şi 7 luni şi speră ca victoria să fie o descătuşare, scrie Agerpres.

"Azi cel mai important a fost să obţinem cele trei puncte şi le-am obţinut. Sperăm toţi ca această victorie să fie o descătuşare. Suntem bucuroşi şi fericiţi, dar de acum gândurile noastre zboară către meciul de marţi, cu Finlanda, o echipă mult mai bună decât Armenia. Am spart gheaţa după o perioadă lungă în care nu am câştigat, însă nu avem timp să ne bucurăm. Eu am fost nemulţumit de jucătorii care au venit de pe banca de rezerve la meciul cu Albania, însă azi a fost mult mai bine. Ştefan Baiaram a intrat şi a marcat azi şi mă bucur. El a jucat şi în ultima victorie a naţionalei de tineret, cea cu Finlanda din urmă cu 1 an şi 7 luni. Deci a fost cu noroc", a afirmat el.

Pancu s-a arătat puţin nemulţumit de numărul mare de ocazii ratate de jucătorii săi.

"Sigur că sunt multe lucruri îmbucurătoare, mă refer la numărul ocaziilor, însă există şi această lipsă de omogenitate, pentru că suntem pe repede înainte. Nu am avut o perioadă de acomodare cu jucătorii, decât cu cei pe care i-am avut la naţionala Under 20. Finalizarea este un motiv de nelinişte aşa pentru mine, sunt puţin nemulţumit la acest capitol. Aţi văzut şi la echipa naţională mare, vorbesc acum de fotbalistul român în general... noi în loc să foarte agresivi când trebuie să finalizăm, noi atunci apărem relaxaţi. Facem totul foarte bine până acolo. Iar azi, aţi văzut, adversarii au avut bară, e fotbal, se poate întâmpla orice. Tu ai 7 ocazii, dar dacă îţi dă gol ieşi din cursa calificării. Dar nu îmi fac probleme. Noi o să marcăm goluri pentru că avem mare calitate în atac, important e să nu primim", a menţionat Daniel Pancu.

Selecţionerul a explicat că doreşte să îi responsabilizeze pe Louis Munteanu şi Octavian Popescu, căpitanii naţionalei de tineret în primele două partide ale actualei campanii de calificare: "La primul meci i-am dat banderola de căpitan lui Louis Munteanu, azi i-am dat-o lui Tavi Popescu. Amândoi sunt jucători de mare talent şi trebuie responsabilizaţi. Nu îmi e uşor să îi cunosc în doar 3 antrenamente şi un meci, acum încep să îi descopăr şi eu. Ei reprezintă viitorul fotbalului românesc şi cu siguranţă o să îi vedeţi de acum înainte mult timp la echipa naţională".

Pancu a explicat că l-a cunoscut mai bine pe Octavian Popescu pe care l-a descris ca fiind inteligent şi sensibil. "L-am descoperit săptămâna asta pe Tavi Popescu, este inteligent, este sensibil sufleteşte... deşi din afară crezi că dă dovadă de indolenţă. Însă eu cred că se discută prea mult de el. Mereu se întreabă de el, unde merge el aude 'Tavi Popescu', ba se însoară, ba nu se însoară, ba joacă, ba e căpitan, ba nu joacă... Însă îl înţeleg că nu e uşor pentru el. E un jucător de mare, mare talent care are şansa să ajungă la un nivel înalt. Eu ca antrenor cu el în teren ştiu că în orice moment poate să vină ori cu o pasă de gol, ori cu o execuţie. Iar jucătorii ăştia sunt rari", a afirmat el.

Fost jucător, antrenor şi preşedinte al clubului FC Rapid, Pancu a dezvăluit că s-a simţit straniu pe Stadionul Giuleşti. "Eu m-am simţit ciudat, straniu pe Giuleşti. E o atmosferă care este incomparabilă cu meciurile Rapidului aici. Din păcate, naţionala Under 21 nu are parte de susţinere pe stadioanele din Bucureşti. Însă marţi ne mutăm la Sibiu unde sunt convins că atmosfera va fi mai caldă şi publicul mai numeros", a precizat el.

Naţionala de tineret a României a obţinut prima sa victorie în Grupa E a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2025, 2-0 (1-0) cu echipa Armeniei, vineri seara, pe Stadion Giuleşti din Capitală.

În alte meciuri desfăşurate vineri în grupa României, Finlanda a dispus cu 4-1 de Albania, iar Elveţia a învins Muntenegru cu 4-2.

Elveţia ocupă primul loc cu 6 puncte (2 jocuri), urmată de Albania, 6 puncte (3 j), Finlanda, 3 p (2 j), România, 3 p (2 j), Muntenegru, 3 p (2 j), Armenia, 0 p (3 j).

România va juca următorul meci contra Finlandei, marţi, de la ora 18:00, la Sibiu.