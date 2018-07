Darius Vâlcov, despre DATORIILE televiziunii Realitatea TV: 'Are de dat 121 de milioane de lei, acești escroci vor dispărea'

Darius Vâlcov, consilier personal al premierului Viorica Dăncilă, a anunțat, vineri seara, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, că Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat.

”Avem mafia insolvențelor, avem mafia din vămi. O să facem legea insolvențelor. Astăzi, dacă ești om de afaceri și nu intri în insolvență, ești mare fraier. Toate aceste firme au datorii de 62 de miliarde de lei. Realitatea TV are astăzi, la sfârșitul lunii trecute, 121,4 milioane de lei datorie. În fiecare lună mai adaugă încă un milion datorie. Din 2011 Realitatea nu a mai plătit nici măcar un leu la bugetul de stat. Nu se plătesc nici măcar contribuțiile pentru ei (pentru angajați - n.r.) pentru pensii sau pentru sănătate. Cam 9,2 miliarde de lei sunt datoriile cu reținere la sursă. Adică firma le reține. Cu șapte ani de zile nu mai există niciun caz, pentru că legea spune că dacă nu ieși din insolvență intri în faliment. În cazul Realitatea, sunt două firme care dețin Realitatea și fiecare la rândul ei mai are una, mai are trei în insolvență, iar cealaltă mai are nouă în insolvență, adică sunt 13 în insolvență deținute de un număr de acționari. Toți acești escroci vor dispărea.”, a spus Darius Vâlcov la România TV.

