De ce a lipsit iar Florin Cîțu de la ședința coaliției

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, la Digi24, că programul nu îi permite sa ajunga la sedintele coalitiei atunci cand se desfasoara „in mijlocul zilei”.

„Rectificarea bugetara, dupa aceea am avut telefonul cu secretarul de comert american, au fost mai multe agende. E mai complicat pentru mine cand este coalitia in mijlocul zilei, pentru ca am deja o agenda pregatita”, a spus Florin Cîțu, întrebat de ce a lipsit marți de la coaliție.

Pe de alta parte, Citu a lipsit si de la alte sedinte ale coalitiei, in unele cazuri pe seara, pentru a participa la alegeri interne in PNL.