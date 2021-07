De ce nu are nevoie Regina Elisabeta de pașaport. Ce privilegii mai are suverana Angliei

Membrii familiei regale britanice se bucură de anumite privilegii, considerate, probabil, ciudate. Spre exemplu, nimeni în afară de familia regală nu poate să mănânce lebede în Marea Britanie.O altă ”putere„ pe care o mai are Regina Elisabeta se leagă de permisul ei de conducere. În vreme ce nimeni din Marea Britanie și din întreaga lume nu are voie să conducă mașina fără a deține un carnet de șofer, ei bine, Regina Elisabeta se bucură de acest privilegiu. Ea nu are nevoie deci de permis de conducere, cum nu are nevoie nici de un pașaport. Deoarece toată lumea o cunoaște și nu este un cetățean de rând, verificarea actelor la aeroport și trecerea vamei se fac într-un alt mod decât cel obișnuit atunci când este vorba despre Regina Marii Britanii. Sursa: Impact