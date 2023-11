Declarații neașteptate! Șeful Bisericii Anglicane: 'Mă rog pentru România și pentru creșterea continuă a Bisericii Ortodoxe Române'

Grația Sa Justin Welby, Arhiepiscop de Canterbury și Primat al Comuniunii Anglicane, a declarat întru mesaj postat pe rețele sociale că: „Mă rog pentru România și pentru creșterea continuă și influența Bisericii Ortodoxe Române și mulțumesc pentru oportunitatea de a consolida relația noastră”.

Mesajul vine în urma primirii joi la Palatul Lambeth din Londra a Majestății Sale Margareta a României, Custodele Coroanei, a Alteței Sale Regale Principele Radu, a Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și a Excelenței Sale Laura Popescu, Ambasadorul României în Marea Britanie, scrie basilica.ro.

Într-un comentariu după întâlnire, Excelența Sa Laura Popescu a transmis mulțumiri Arhiepiscopului Justin Welby „pentru gândurile bune și rugăciunile pentru România”.

În perioada 22 – 24 noiembrie, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort s-au aflat într-o vizită în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, conform Casei Regale a României.

Arhiepiscopul de Canterbury a vizitat Patriarhia Română în luna martie a acestui an, fiind primit de Preafericitul Părinte Daniel la Reședința Patriarhală din București.

It was an honour to welcome Her Majesty Margareta of Romania, His Royal Highness Prince Radu, His Eminence Archbishop Josif, Metropolitan of Western Europe, and Her Excellency Laura Popescu, Romanian Ambassador to the UK, today to Lambeth Palace.



I pray for Romania and for the… pic.twitter.com/gsCm2mPuTq