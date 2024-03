Deficit de medici la Secţiile UPU-SMURD şi radiologie de la SJU Miercurea-Ciuc

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea-Ciuc se confruntă cu deficit de medici la secţiile UPU-SMURD şi radiologie, conducerea unităţii precizând că posturile vor fi scoase în continuare la concurs, până la ocuparea lor.

"În luna februarie 2024 s-au organizat concursuri pentru medici specialişti şi rezidenţi pe mai multe specializări, iar în martie 2024 se vor organiza concursuri pentru personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar, personal administrativ, respectiv pentru ocuparea posturilor unice. Este important să menţionăm că lipsa de medici reprezintă o problemă majoră, de exemplu la UPU-SMURD şi la radiologie. Din păcate, tocmai UPU-SMURD este secţia la care nu s-a prezentat nici un candidat ca medic specialist medicină de urgenţă. Postul de medic pediatru pentru această secţie a fost ocupat prin concurs, însă avem nevoie de mai mulţi medici pe Secţia UPU-SMURD. Lipsa de medici fiind o provocare continuă, posturile vacante vor fi scoase la concurs până la ocuparea acestora pe secţiile UPU-SMURD şi nu numai. Sperăm ca prin aceste posibilităţi de organizare a concursurilor să completăm personalul medical al spitalului", a precizat, pentru AGERPRES, managerul SJU Miercurea-Ciuc, dr. Konrád Judit.

Aceasta a atras atenţia medicilor candidaţi că sunt oferite locuinţe de serviciu de către Consiliul Judeţean Harghita, 'ceea ce reprezintă un real ajutor mai ales pentru medicii care se află la început de carieră'.

În acest moment, la Secţia UPU-SMURD a SJU Miercurea-Ciuc lucrează opt medici specialişti în medicina de urgenţă iar la Radiologie sunt angajaţi cinci medici specialişti.

Reprezentanţii spitalului au transmis că mai este nevoie de trei medici pentru Secţia UPU-SMURD şi de tot atâţia pentru Secţia de radiologie.

Şi Spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc a scos la concurs trei posturi de medici, chirurg maxilo-facial, ginecolog şi urolog, dar s-a prezentat un singur candidat, pentru postul de chirurg maxilo-facial, care a şi trecut examenul.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului municipal din Odorheiu Secuiesc, Zörgő Noémi, a declarat pentru AGERPRES că unitatea avea 50 de posturi vacante, din care sunt în curs de angajare 21, cum ar fi posturi pentru asistenţi generalişti, personal auxiliar sau lucrător la bucătărie.

Aceasta a precizat că există un deficit de asistenţi, în prezent fiind în curs de angajare nouă persoane, dar ar mai fi nevoie de încă 30 de asistenţi.

"Tot timpul trebuie să recalculăm, să reconfigurăm personalul la fiecare. Ne-ar ajuta foarte mult dacă am putea lansa (concursuri pentru - n.red.) toate cele 50 de posturi vacante, dar momentan numai pentru cele 21 am primit acordul Ministerului Sănătăţii", a arătat Zörgő Noémi.