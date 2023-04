Delegaţia României la Eurovision 2023 pleacă sâmbătă spre Liverpool (video)

Delegaţia României la Eurovision 2023 va pleca sâmbătă spre Liverpool, Theodor Andrei urmând să susţină prima repetiţie la Liverpool Arena pe 1 mai, informează un comunicat al TVR transmis Agerpres.

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a declarat că este optimist şi se simte foarte pregătit pentru evenimentul special de la Liverpool.

"Toată această pregătire pentru Liverpool a fost şi este foarte intensă, orele trec cu o rapiditate uimitoare printre repetiţii la canto, filmări, lucru în studio, interviuri şi mesaje video. Îmi doresc să fim o echipă foarte sudată, să fim tonici şi să facem cea mai bună figură în concursul din acest an. Mulţumesc publicului care ne-a susţinut până acum, sper să ne sprijine în continuare şi împreună să reuşim o performanţă notabilă. Până atunci, urmăriţi programele Televiziunii Române şi conturile de pe reţelele de socializare ale TVR, unde vă vom ţine la curent cu ultimele noutăţi", a declarat Theodor Andrei, citat în comunicat.

În perioada imediat următoare, după sosirea la Liverpool, echipa delegaţiei României va avea un program complex, care va include repetiţii, şedinţe tehnice, interviuri, sesiuni foto şi întâlniri cu fanii.

Theodor Andrei va intra în concurs din poziţia a treia, în cea de-a doua semifinală, pe 11 mai.

Artistul a câştigat Selecţia Naţională Eurovision România 2023 pe 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte ţara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on)".

Semifinalele şi finala, care se vor desfăşura la Liverpool Arena sub sloganul "United by Music", vor fi transmise în direct, în zilele 9, 11 şi 13 mai, pe canalele TVR.

Revenit din turneul de promovare care a cuprins două deplasări, pe 15 şi 16 aprilie, la Amsterdam şi Londra, artistul a povestit despre experienţa profesională.

"Am avut parte de două zile extraordinare la pre-party-uri-le de la Amsterdam şi Londra. După aterizarea la Amsterdam, am mers direct la sala de spectacole, unde, la intrare, numeroşi fani aşteptau să ne vadă pe noi, artiştii. Cum m-au văzut, au pus "D.G.T (Off And On)" pe toate boxele şi apoi au venit foarte mulţi să facem poze împreună sau să le semnez pe pozele cu mine. M-am simţit extraordinar de apreciat şi am încercat să vorbesc cu toată lumea. Am rămas plăcut surprins când am auzit atâtea voci cântând în limba română versurile din D.G.T. După concert, am fost invitat şi la after-party, unde am cântat un medley cu piese celebre din Eurovision şi, din nou, publicul a fost aproape de mine. În Londra am avut o surpriză plăcută în camera de hotel, unde am găsit o chitară superbă şi la care m-am încălzit un pic. Am mers la sala de spectacol, unde am filmat câteva videoclipuri alături de BBC, am dat interviuri, iar apoi am început concertul. Oamenii ne-au primit cu braţele deschise, ba chiar au devenit fanii personajului 'Mânuţul' sau 'România's huge hand' şi am bătut palma cu sute de oameni veniţi în public. Ne-am întors în Bucureşti, având în bagaj o experienţă extraordinară, mulţi fani şi un mindset foarte bun pentru ceea ce urmează să facem în Liverpool. Mii de inimi au bătut în ritm de Rock'and'Roll românesc. Ăsta e doar începutul. Mulţumesc din suflet pentru tot!", a detaliat Theodor.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).