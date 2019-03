Demisie de răsunet la HBO

Richard Plepler, preşedintele HBO, a anunţat joi că va părăsi compania după aproximativ 28 de ani, scrie CNN.

Plepler nu a expus motivele plecării lui, dar a transmis într-un e-mail amplu trimis echipei sale că „este momentul potrivit pentru mine să fac asta”, potrivit news.ro.

Vestea vine după câteva zile după ce o curte de apel a hotărât în favoarea cumpărării companiei-mame a HBO, WarnerMedia, cunoscută în trecut ca Time Warner, din care face parte şi CNN, de către AT&T.

„A fost o adevărată bucurie în viaţa mea profesională să fac această călătorie cu voi atâţia ani. Şi marea onoare a vieţii mele profesionale să fiu CEO-ul vostru”, a scris Plepler în memo.

„Nu am cuvinte să îmi exprim recunoştinţa pentru susţinerea şi talentul care au făcut posibil succesul nostru. Este suficient să spun, dragostea mea pentru acest loc şi pentru voi, toţi, este parte din mine şi va dura o viaţă”, a adăugat el.

Plepler a mai precizat că l-a informat pe John Stankey, directorul executiv al WarnerMedia, că va lucra îndeaproape cu el pentru a asigura o tranziţie unitară.

Viitorul HBO ca parte a AT&T a fost subiectul a numeroase speculaţii de la fuziunea AT&T-Time Warner de vara trecută. HBO este o parte cheie a strategiei companiei de telecomunicaţii de a depăşi alţi giganţi din industria de divertisment, precum Netflix şi Disney+.

În acest sens, conducerea AT&T şi-a exprimat dorinţa de a intensifica producţia proprie în cadrul HBO.

WarnerMedia a anunţat că plănuieşte lansarea propriului serviciu de streaming care să fie vândut direct consumatorilor.

Richard Plepler, preşedinte şi CEO al Home Boxoffice Inc., a fost reponsabil cu managementul serviciului pay TV din ianuarie 2013, după ce timp de cinci ani a ocupat poziţia de vicepreşedinte în cadrul companiei.

Între altele, el face parte din consiliul de conducere al Museum of the Moving Image, din cel consultativ al Hutchins Center for African and African American Research, şi a primit numeroase distincţii, între care Media Person of The Year, acordat de The Cannes Lions International Festival of Creativity, şi un Emmy pentru impactul avut în industrie.

