Dîncu, optimist că rocada se va face fără probleme: 'Klaus Iohannis are experiență în a pune premieri PSD, din vremuri imemoriale'

PSD are încredere că rocada de la guvernare se va face așa cum s-a stabilit, fără nicio sincopă, declară președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu: Iohannis „are experiență în a pune premieri din partea PSD-ului, din vremuri imemoriale”.

„Avem încredere că rocada de la guvernare se va face așa cum s-a stabilit, fără nici o sincopă”, declară la RFI președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu.

El se arată convins că șeful statului, Klaus Iohannis, va desemna premierul PSD, la rotația din mai.

Președintele Klaus Iohannis a afirmat acum câteva săptămâni referitor la rotația PSD-PNL că va lua decizia care i se va părea cea mai bună pentru România, fără să spună clar dacă va respecta sau nu protocolul politic, care arată că postul de prim-ministru îi va reveni PSD-ului pe 25 mai.

Vasile Dîncu e de părere că ”Klaus Iohannis a vrut să arate că nu este un simplu contabil, că nu este doar un notar care înregistrează un act politic, ci că mai are putere. Evident, domnia sa este cel pe semnătura căruia se pune ștampila, cum se spune în birocrația dâmbovițeană și atunci a vrut să arate că deși se află în ultimii doi ani de mandat, încă are putere și că poate lua decizii (...). Evident că domnia sa are decizia, conform Constituției, dar eu cred că președintele Iohannis nu vrea nici un fel de destabilizare, nu cred că își dorește ca Guvernul să cadă și să ajungem eventual la alegeri anticipate, așa încât sunt sigur că se va comporta constituțional. Are experiență în a pune premieri din partea PSD-ului, din vremuri imemoriale, să spunem așa”.

Întrebat dacă PSD are încredere deplină în partenerii de coaliție de la PNL, social-democratul a răspuns: ”Da, dincolo de unele dezbateri care apar câteodată și apar în mass-media, în mod firesc, fiecare partid caută să-și păstreze electoratul, caută să-și aducă o continuă irigare a opțiunilor pentru el, să păstreze încrederea oamenilor și atunci câteodată cred că apar polemici de multe ori artificiale cu privire la anumite teme, dar dincolo de aceste lucruri, între PNL și PSD, cu UDMR, evident, ca un fel de catalizator al relației, lucrurile au mers conform proiectului (...). Avem încredere că lucrurile până la urmă vor merge așa cum am stabilit, fără nici o sincopă”.