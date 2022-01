Direcția politică a PMP în noul an: 'Opoziția are meritul de a forma viitori lideri'

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, le-a transmis membrilor partidului un mesaj la începutul anului în care afirmă că în 2021 formațiunea a refuzat să intre „sub masa puterii” pentru bani, aranjamente și funcții și că 2022 trebuie să marcheze lupta pentru a deveni principalul partid de dreapta.

” Dragi lideri, membri și simpatizanți ai PMP

Știu că 2021 a fost un an greu, un an dificil pentru voi toți. A fost mai mult anul reflecțiilor interioare și a vindecării rănilor, iluziilor și speranțelor năruite în decembrie 2020. De asemenea, știu că statutul de partid de opoziție, pe care Partidul Mișcarea Populară îl are în mod incorect și nemeritat, este unul deosebit de dificil în viața unui partid. Însă, opoziția are meritul de a căli spiritele, de a cerne loialitățile și de a forma viitori lideri.

În acest an Partidul Mișcarea Populară a reușit performanța de a-și conserva rezultatul excelent obținut la alegerile locale, iar în plan politic a reușit să își păstreze coloana vertebrală dreaptă și a refuzat orice compromis de a sta în genunchi, băgat sub masa puterii pentru bani, aranjamente sau funcții nemeritate. Și pentru asta vă felicit si vă asigur de întregul meu respect.

În calitate de Președinte al Partidului Mișcarea Populară vă promit că în anul 2022 voi lupta alături de voi toți pentru ca PMP să devină singura și cea mai importantă forță a dreptei de pe scena politică.

Cu Dumnezeu înainte!”, este mesajul liderului PMP.