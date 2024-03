Discuții aprinse despre răul pe care îl fac sau nu alimentele ultraprocesate, într-o lume cuprinsă de moda dietelor

În lumea febrilă a dietei și a nutriției, anul trecut a fost dominat de discuții aprinse despre răul (sau nu) alimentelor ultraprocesate. Acestea nu s-au limitat doar la mass-media, ci au generat, în mod neobișnuit, dezbateri la fel de zbuciumate în cercurile academice. Așadar, care este "adevărul" despre aceste alimente? Sunt atât de nocive pentru sănătate pe cât susțin mulți? Și cum ar trebui să se orienteze consumatorii, înarmați cu aceste informații, pe rafturile supermarketurilor?

Prelucrarea alimentelor, inclusiv gătitul, fermentarea, murarea, conservarea și afumarea, este la fel de veche ca și omenirea. Aceste procese au redus șansele de otrăvire alimentară, au crescut disponibilitatea nutrițională și ne-au asigurat o sursă previzibilă de calorii prin schimbările sezoniere în disponibilitatea alimentelor proaspete. Acestea au fost esențiale pentru capacitatea noastră ca specie de a supraviețui și, în cele din urmă, de a prospera, scrie Giles Yeo într-un editorial The Guardian.

Sunt o bestie diferită - sunt produse ale unor metode de procesare industrială pe care nu le putem reproduce într-o situație domestică. Acestea includ aproape toate băuturile carbogazoase, înghețata, biscuiții, margarinele, produsele de patiserie, prăjiturile, cerealele pentru micul dejun, cuburile de conserve, formulele pentru sugari și pâinea ambalată produsă în masă.

Avantajele producătorilor

De asemenea, acestea sunt ieftine de produs și, datorită duratei mari de depozitare, sunt ușor de depozitat și transportat. Ele sunt ieftine și sunt mai susceptibile de a fi cumpărate și consumate de cei mai puțin privilegiați din societate. În medie, aici, în Marea Britanie, ne luăm aproximativ 50% din calorii din FPSU, iar omniprezența cu care sunt disponibile aceste alimente merită o dezbatere sobră.

Dar, în același timp, este intrigant, cel puțin pentru mine, faptul că unele alimente ultra procesate nu numai că au evitat să fie acoperite cu aceeași perie, dar par să fie asociate cu un mod luminat de alimentație sănătoasă.

Menajeria de înlocuitori de lactate pe bază de plante și de burgeri din carne falsă, precum și multe alte alimente ultraprocesate "premium" care își găsesc drumul în supermarketurile și restaurantele de lux, sunt un exemplu în acest sens. Din punctul meu de vedere, aceste alimente au scăpat de tipul de examinare păstrat pentru UPF-urile (Ultra-processed food) de masă. Dar, din punct de vedere al procesării, nu există cu adevărat nicio diferență între crema fraiche din lapte de ovăz și înghețata standard din lapte, sau între o chiftea de hamburger de vită congelată și un hamburger făcut din proteine de soia.

Din punct de vedere nutrițional, laptele de ovăz are o mulțime de ulei, emulgatori și alți aditivi, iar un burger din carne falsă are în continuare un conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi; dacă privim prin altă perspectivă, am putea chiar să le considerăm alimente nesănătoase. Și totuși, dezbaterea în jurul UPF-urilor rareori se întreabă de ce etichetăm unele dintre aceste alimente ca fiind mai dăunătoare decât altele.

Există dovezi mai mult decât suficiente că un consum prea mare de alimente ultraprocesate este legat de rezultate mai proaste pentru sănătate.Cel mai recent, o metaanaliză a 45 de studii diferite, care a cuprins aproape 10 milioane de persoane și a fost publicată în British Medical Journal, a raportat legături cu 32 de probleme de sănătate, care cuprind moartea timpurie, cancerul, sănătatea mintală, sănătatea respiratorie, cardiovasculară, gastrointestinală și metabolică.

Acest lucru are sens atunci când ne uităm la modul în care sunt fabricate UPF-urile. Cele mai multe UPF-uri sunt în mod inerent mai sărace în proteine și fibre și mai bogate în zahăr, sare și grăsimi. Dar modul în care vorbim în prezent despre UPF-uri mi se pare nefolositor. Termenul acoperă un spectru atât de larg de alimente diferite, de la cele care au fost aproape complet reconstruite din constituenții lor de bază, până la alimentele minim procesate cu câțiva aditivi industriali, cum ar fi un iaurt natural, cu o cantitate mică de gem ultra procesat.

Pot să înțeleg absolut cum consumul excesiv de mult din primele poate duce la rezultate mai proaste pentru sănătate.Cel de-al doilea, însă, include pâinea de supermarket produsă în masă, de unde provine o mare parte din caloriile UPF consumate. Sigur, puteți merge la o brutărie buclucașă și cumpăra o pâine artizanală fără aditivi care va costa mult mai mult și va avea un gust mai bun decât o pâine de supermarket.Dar, în cele din urmă, pâinea este făcută din făină, sare, apă și drojdie.Lăsând la o parte gustul, pâinea de supermarket nu este mai rea pentru tine decât pâinea de lux.

Importanța conținutului nutrițional al alimentelor

Sunt un campion fără rușine al îmbunătățirii dietelor noastre pentru a încerca să stopăm actualul tsunami al bolilor legate de alimentație și există cu siguranță multe alimente pe care trebuie să le consumăm mult mai puțin. Pentru a face acest lucru, trebuie, în primul rând, să ne concentrăm asupra conținutului nutrițional al alimentelor noastre; ar trebui să căutăm să consumăm suficiente proteine și fibre și ceva mai puțin zahăr, sare și grăsimi saturate. Iar realitatea este că singura modalitate de a face acest lucru în mod echitabil este de a face din alegerea sănătoasă o opțiune mai ieftină, mai convenabilă și mai ușoară.

Mi-e teamă că conceptul UPF este prea imprecis pentru a fi un arbitru pentru a stabili cât de sănătos sau nesănătos poate fi un anumit aliment și, mai rău, că este folosit în prezent ca un alt argument pentru a-i face pe alții de rușine cu privire la alimentație, în timp ce, în același timp, cei privilegiați din societate sărbătoresc și se felicită pentru că mănâncă alimente procesate în mod similar care au pur și simplu un PR mai bun. Giles Yeo este profesor de neuroendocrinologie moleculară la Medical Research Council Metabolic Diseases Unit de la Universitatea din Cambridge.