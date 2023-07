Disensiuni în coaliție. Gabriel Zetea îi critică pe liberali: 'Suferă de dublă personalitate. Profiturile excesive ale companiilor trebuie taxate'

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea susține că profiturile excesive ale companiilor trebuie taxate. Social-democratul îi critică pe colegii de guvernare de la PNL, care se opun creșterii taxelor și impozitelor.

Întrebat, la RFI, dacă Guvernul Ciolacu va majora taxele și impozitele, Gabriel Zetea a răspuns: „Asta e cea mai simplă dintre soluțiile care pot fi avute în vedere, iar PSD nu a fost niciodată adeptul soluțiilor simple, de acestea, de tip contabilicesc (...). Dacă se va pune problema de creștere a taxării, sigur nu în ceea ce privește veniturile populației, cei care au venituri mici sau venituri medii. De când am intrat la guvernare, PSD a avut un principiu, pe care l-a expus public și în care a spus că e nevoie în continuare de protejarea veniturilor celor mai mulți dintre români, românii cu venituri mici și mijlocii, am văzut măsuri care au fost luate, inclusiv în ceea ce privește prețurile la energie, prin care această categorie de populație a fost protejată, până la urmă, puterea de cumpărare a fost protejată pentru această categorie de populație din România (...). În același timp, PSD a spus de fiecare dată că este nevoie de o taxare suplimentară pentru cei care au produs în această perioadă venituri excesive, adică nu profitul legitim, pe care piața din România și orice societate comercială care are activitate pe piața din România are dreptul și obține un profit legitim, în urma desfășurării activității, dar profiturile excesive trebuie taxate, pentru că banii respectivi s-au făcut în urma creșterii prețurilor și în urma colectării banilor de la populație. În același timp, societățile comerciale care activează pe teritoriul României își desfășoară activitatea aici, folosesc forță de muncă din România, folosesc banii românești pentru a obține profit și externalizează profitul în alte țări și acestea trebuie taxate, adică profitul care este repatriat în alte țări din UE sau nu, profitul acela trebuie taxat și aici, în România. România trebuie să beneficieze pentru educație, pentru sănătate, pentru infrastructură, de o parte din banii care se obțin din profiturile acestor companii. Deci dacă vorbim despre taxări, poate vorbim despre taxări în acea zonă, sub nici o formă în restul populației, adică nu se va modifica TVA-ul, așa cum am auzit în spațiul public, o creștere a TVA la 19%, exclus așa ceva, nu se va modifica taxa redusă de TVA în ceea ce privește alimentele”.

Întrebat ce variante rămân pentru reducerea deficitului bugetar în în condițiile în care PNL a spus că se opune majorării de taxe și impozite, Zetea a răspuns: „Acuma, eu am înțeles că PNL ba se opune, ba e de acord cu anumite măsuri. Totuși, i-aș ruga pe colegii de la PNL să înțeleagă că sunt la guvernare, guvernează pentru români și personalitatea asta dublă de care suferă de la o lună la alta atunci când ies în spațiul public și fac declarații, ar trebui să-și schimbe comportamentul. Vă dau câteva exemple. Abia i-am auzit pe cei de la PNL vorbind despre eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei din sistemul bugetar, în acest an. Păi, de-abia acum două luni de zile au depus un proiect de lege în Parlamentul României, prin care cer generalizarea voucherelor de vacanță pentru toată populația României. Acum două luni de zile vroiai un lucru, acuma vrei diametral opus, nu cred că e în regulă. Dacă vorbim despre facilitățile fiscale, vedem succesiv declarații ale liderilor PNL, prin care pe de o parte cer eliminarea facilităților fiscale pentru IT, pentru construcții, pentru agricultură și alinierea taxării pentru aceste categorii la nivelul taxării populației generale și activității economice, în general, iar apoi sunt alții care ies și spun: nu, domnule, ăsta este un principiu liberal, trebuie să menținem facilitățile fiscale, chiar dacă e o măsură introdusă de către PSD”.