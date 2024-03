Distribuţie Energie Electrică România a realizat anul trecut venituri de 4,41 miliarde lei, mai mari cu 30%

Distribuţie Energie Electrică România (DEER), companie membră a Grupului Electrica, a realizat anul trecut venituri în creştere cu 29,9%, de 4,41 miliarde lei (de la 3,39 miliarde lei în 2022). Compania a pus în funcţiune investiţii în valoare de 777,1 milioane lei, depăşind planul de investiţii asumat pentru anul 2023.

”Distribuţie Energie Electrică Romania - DEER, membră a Grupului Electrica, şi-a depăşit planul de investiţii asumat pentru anul 2023. DEER a realizat şi pus în funcţiune investiţii în valoare de 777,1 milioane lei, reprezentând 101,7% din valoarea anuală a programului de puneri în funcţiune planificat pentru 2023”, anunţă compania.

Veniturile DEER au crescut cu aproximativ 1 miliard de lei, respectiv 29,9%, la 4,41 miliarde lei (de la 3,39 miliarde lei în 2022), în principal din efectul generat de creşterea veniturilor recunoscute pe baza stadiului de execuţie a lucrărilor de construcţii şi ca urmare a creşterii tarifelor de distribuţie, cât şi scăderii volumelor de energie electrică distribuită.

”Într-un an în continuare cu multe provocări, am avut realizări extraordinare. Am avut un plan ambiţios de investiţii pentru anul 2023, pe care l-am îndeplinit şi chiar depăşit. Ultimii 3 ani au adus cele mai mari provocări pentru industria energetică. Am avut parte de o criză perfectă – sanitară, economică şi geopolitică - care ne-a afectat. Sunt provocări, şi efectele acestora, cu care încă ne confruntăm, precum lipsa cash-ului sau a forţei de muncă, nu numai în cadrul companiei, dar şi la nivelul întregii pieţe. Suntem mândri că prin eforturile extraordinare pe care le-am făcut ca echipă dedicată şi motivată, alături de un management eficient şi sănătos, cu focus pe rezultate, am reuşit să depăşim situaţiile dificile în care ne-am aflat, ba mai mult, să facem şi performanţă”, a declarat Mihaela Rodica Suciu, director general DEER.

DEER este lider naţional în distribuţia de energie electrică, şi deserveşte aproximativ 3,93 milioane de utilizatori, în 18 judeţe, acoperind 40,7% din suprafaţa României.

”Ne-am asumat şi continuăm să facem investiţii de peste 100 milioane de euro anual, reprezentând surse proprii, din tarifele de distribuţie, dar şi finanţări importante din alte surse, pentru modernizarea reţelelor şi transformarea acestora în reţele inteligente. Suntem campioni la accesarea de fonduri europene! Până în momentul de faţă, am semnat 13 contracte de finanţare, în valoare de 333 milioane de euro, din care 259 milioane de euro valoare nerambursabilă, pe care îi investim în modernizarea şi dezvoltarea reţelei, digitalizare si eficientizarea proceselor de business, pentru o oferi utilizatorilor noştri servicii de înaltă calitate”, a adăugat ea.

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai mare operator naţional de distribuţie a energiei electrice, care acoperă 18 judeţe, reprezentând 40,7% din teritoriul României (97.196 kmp). Cu o tradiţie de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru aproape 4 milioane de utilizatori, prin intermediul unei reţele de distribuţie a energiei electrice de peste 200.000 km.