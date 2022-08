Donald Trump este apărat de posibilul său succesor după perchezițiile FBI: 'O republică bananieră! Hunter Biden e tratat cu mănuși de copil'

Guvernatorul statului Florida Ron DeSantis a criticat percheziția FBI la casa fostului președinte Donald Trump.

"Percheziția este o altă escaladare a înarmării agențiilor federale împotriva adversarilor politici ai Regimului, în timp ce oameni precum Hunter Biden sunt tratați cu mănuși de copil. Acum, Regimul primește încă 87000 agenți IRS pentru a-i mânui împotriva adversarilor săi? Republica bananieră", a scris DeSantis pe Twitter.

Guvernatorul, care este văzut ca unul dintre principalii candidați republicani la alegerile prezidențiale din 2024, dacă se va lansa în campanie, s-a referit la investigația federală asupra lui Hunter Biden și la prevederea de 46 de miliarde de dolari din Legea privind reducerea inflației, care ar putea duce la angajarea a peste 80.000 de agenți IRS suplimentari.

DeSantis a fost un aliat al lui Trump, primind sprijinul fostului președinte în timpul primei sale candidaturi la funcția de guvernator în 2018. El candidează pentru realegere în acest an.

Trump a spus într-o declarație că este victima unei "ținte politice". Departamentul de Justiție și FBI au refuzat să comenteze pe această temă.

The raid of MAL is another escalation in the weaponization of federal agencies against the Regime’s political opponents, while people like Hunter Biden get treated with kid gloves. Now the Regime is getting another 87k IRS agents to wield against its adversaries? Banana Republic.