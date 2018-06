Donald Trump se dezlănţuie pe Twitter împotriva aliaţilor din NATO: Noi îi protejăm militar și ei ne jecmănesc în comerț! Vine schimbarea!

Într-o serie de mesaje în reţeaua Twitter, preşedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! June 11, 2018

În urma eşecului summitului G7 din Canada, Trump a tras concluzia: "Comerţul corect trebuie numit acum comerţ prostesc, dacă nu este reciproc". Într-un alt text scurt, el a susţinut că "Nu e corect faţă de poporul american! Deficit comercial de 800 de miliarde de dolari". "De ce ar trebui ca eu, ca preşedinte al Statelor Unite, să permit ţărilor să realizeze excedente comerciale masive, aşa cum au făcut timp de decenii, în timp ce fermierii, muncitorii şi contribuabilii noştri trebuie să plătească un preţ atât de mare şi de inechitabil?", a întrebat liderul de la Casa Albă.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

În continuare, Trump s-a referit la aliaţii Statelor Unite în cadrul NATO: "SUA plătesc aproape întregul cost al NATO - protejând multe din aceleaşi ţări care ne jecmănesc în comerţ (plătesc doar o fracţiune fracţiune din cost - şi râd)". "Uniunea Europeană a avut un surplus de 151 de miliarde de dolari - ar trebui să plătească mai mult pentru armate!". "Germania plăteşte (lent) 1% din PIB către NATO, în timp ce noi plătim 4% dintr-un PIB mult mai mare. Crede cineva că asta are sens?". "Protejăm Europa (ceea ce e bine) cu pierderi financiare uriaşe, iar apoi suntem călcaţi în picioare la comerţ. Vine schimbarea!" a insistat el.

....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Preşedintele american şi-a reluat şi atacurile la adresa premierului canadian Justin Trudeau, gazda reuniunii la vârf a statelor dezvoltate, care s-a încheiat vineri în Quebec. "Justin se preface jignit când i se atrage atenţia!". Cu o zi înainte, Trump îl caracterizase pe prim-ministrul Canadei ca "foarte necinstit şi slab".

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

La rândul lor, conducătorii guvernelor din G7, printre care Trudeau şi cancelarul german Angela Merkel, au criticat decizia SUA de a-şi retrage sprijinul pentru o declaraţie comună a ţărilor din grup, convenită înainte ca Trump să plece spre Singapore, unde se va întâlni marţi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.



Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a fost invitat la summitul G7, s-a pronunţat şi el împotriva poziţiei americane: "Cel mai mult mă îngrijorează să văd că ordinea mondială, bazată pe reguli comune, este sfidată nu de suspecţii obişnuiţi, ci, în mod surprinzător, de principalul său arhitect şi garant: SUA", a citat AFP din declaraţia sa făcută vineri, în cadrul unei conferinţe de presă în Canada.