Dragos Bucur: A devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin

Actorul și prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie”, Dragoș Bucur, a vorbit recent în cadrul unui interviu despre credință și despre însemnătatea acesteia.

Fiind întrebat, în cadrul interviului acordat VIVA, cât de însemnată este credința pentru familia lui, Dragoș Bucur a afirmat: „Da, credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin”.

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (...). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a declarat ea la în podcastul realizat de Mihai Morar.

În continuare, actorul a fost întrebat dacă s-a confruntat vreodată cu vreun episod de depresie, însă acesta a mărturisit că nu a „cunoscut niciodată ceva asemănător”.

„Bineînțeles că știu că există depresie, dar, deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este. Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei, așa că prefer să nu îmi dau cu părerea despre acest subiect”, a declarat prezentatorul emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV.

Amintim că fosta solistă a trupei Hi-Q și actorul sunt părinţii a trei copii: Sofia, Roxana și Kadri. Vedetele au ales o formă de educaţie neconvenţională, motiv pentru care copiii lor nu sunt înscrişi la şcoală, ci lucrează zilnic, acasă, cu unul dintre părinţi.