`Dumneavoastră, bărbații, sunteți niște animale. Eu nu am vrut sa fiu proprietatea nimănui!` (actrița Carmen Tănase)

Declarații controversate au fost făcute de actrița Carmen Tănase în cadrul unei discuții la un blog.

Carmen Tănase a făcut o serie de dezvăluiri despre divorțul dintre ea și fostul soț, regretatul critic Victor Parhon. Actrița avea doar 39 de ani atunci când și-a pierdut soțul. Cunoscutul critic de teatru Victor Parhon s-a stins din viață în anul 2000, la 57 de ani, răpus de cancer pulmonar.

Căsnicia dintre cei doi a durat doar trei ani și după ce au divorțat în acte, cei doi au continuat să rămână împreună.

„Nu eu am decis să divorțez, noi am decis. A fost foarte bine așa. De ce nu am vrut eu să mă căsătoresc, în primul rând? Din instinct, pentru că nu știam, nu mai fusesem măritată.

Dumneavoastră, bărbații, sunteți niște «animale» ciudate, de pradă, și în clipa în care prada este a dumneavoastră, este proprietate. Eu am văzut asta și am zis că eu nu o să fiu proprietatea nimănui”, a declarat actrița la Podcastul ”Galben”.

”Eu sunt de sine stătătoare și am zis că eu nu mă mărit. Dar totuși o să vină copilul. Așa și? Ce? Nu o să putem să stăm așa neoficializați sau care este problema? De ce hârtia valorează mai mult decât relația în sine?

Până la urmă, am cedat presiunilor familiei. Apoi, au început mici semne de proprietate și mici râci. Am zis că nu are rost să stricăm prietenia și legătura frumoasă dintre noi.

Ne-am dus să divorțăm. Am fost întrebați dacă suntem de acord amândoi, dacă avem vreo pretenție, am spus că nu și ne-a declarat divorțați. Am semnat niște hârtii și am plecat de gât. Am rămas împreună, noi nu ne-am despărțit practic niciodată, doar s-a anulat o hârtie.

După divorț s-au schimbat unele lucruri. Eu mă mutasem în altă parte și ne întâlneam cum se întâlnesc doi oameni când se tatonează, nu mai ești obișnuit cu persoana respectivă. Asta a durat până la sfârșitul lui.

Noi ne-am mutat împreună înainte de a se îmbolnăvi. Tudor, copilul nostru, nu mergea la tatăl lui. Țucu, așa îi zic eu, venea la noi acasă, adică în casa în care mă mutasem. Noi nu am împărțit copilul că nu a fost cazul, noi eram împreună”, a declarat actrița, în podcastul lui Dorin Galben, din Republica Moldova.

Regretatul critic de teatru Victor Parhon era cu 17 ani mai mare decât actrița. S-a stins din viață răpus de un cancer pulmonar, în urmă cu 23 de ani, când actrița avea 39 de ani.

„Boala era de ceva timp. Semne erau și eu tot timpul îl rugam să meargă la doctor, că nu e în regulă. El nu se ducea, că așa e omul. Am chemat eu pe cineva acasă. Doctorul a spus că nu e de domeniul lui, ci că e mai jos și atunci au început investigațiile.

Era o zonă în care nu putea să fie operat. Em știut de la început, el nu a știut. De atunci, nu am mai încercat niciodată să îmi refac viața personală. Nu am căutat asta și nu a venit, dacă venea cine știe cine, poate, habar nu am.

Nu a venit, eu nu am căutat, mi-am văzut de copilul meu și de profesie. Nu s-a întâmplat, era și greu să se mai întâmple. Când ai un reper ca Victor Parhon e greu să vină cineva!

Nu s-a simțit absolut deloc diferența de vârstă și pentru mine nu contează. Pentru mine nu contează absolut nimic atunci când iubesc pe cineva și eu iubesc omul, nu iubesc vârsta. Nu iubesc culoarea părului, a ochilor sau silueta. Eu iubesc un om.

Ca atare, amănuntele astea nu contează. Nu știu dacă s-a simțit neapărat. Poate că uneori s-o fi simțit. Asta nu ne-a împiedicat să ne facem viețile. Eu ieșeam unde voiam, nu ceream voie. Noi ne-am înțeles foarte bine”, a mai spus Carmen Tănase.