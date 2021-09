Edward Iordănescu, despre meciul cu Chindia: 'Deficitul de puncte nu ne lasă să fim liniştiţi. Avem un joc extrem de greu, o deplasare grea'

Tehnicianul echipei FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa trebuie să fie extrem de bine montată şi eficientă pentru a învinge Chindia Târgovişte, potrivit news.ro.

“Deficitul de puncte nu ne lasă să fim liniştiţi. Avem un joc extrem de greu, o deplasare grea. Chindia este o echipă bine organizată, bine pregătită fizic, disciplinată tactic. Suntem pregătiţi pentru o confruntare dificilă, trebuie să fim extrem de bine montaţi şi eficienţi ca să aducem punctele acasă. Suntem destul de restrânşi ca număr. Îl avem pe Florinel cu o perioadă mai lungă de accidentare, care nu este nici măcar parţial în procesul de pregătire. Sperăm ca în ceea ce-i priveşte pe Tănase şi Tavi Popescu să reintre cu echipa în procesul de pregătire începând cu această pauză competiţională. Îl avem şi pe Budi venit după o perioadă de pauză destul de lungă, care nu este la sută la sută”, a spus Iordănescu.

El a vorbit şi despre situaţia banderolei de căpitan la FCSB: “În ceea ce priveşte banderola de căpitan, am clarificat aceste lucruri în trecut. Am spus că este decizia mea, îmi aparţine, consider că avem 3-4 jucători care pot să îndeplinească acest rol în orice moment. Keşeru cu siguranţă este unul dintre aceştia. Pentru mine căpitanul echipei în acest moment este Tănase, care este în afara lotului cu o accidentare. Am apelat la Miron şi i-am dat lui banderola. Acum Miron a lipsit, a avut-o Claudiu. Cu siguranţă că atunci când Tănase va reveni va fi cu banderola pe mână”.

FCSB va întâlni echipa Chindia Târgovişte, vineri, în deplasare, de la ora 21.00, în etapa a XI-a a Ligii 1.