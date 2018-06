Șefa ÎCCJ, prima reacție după modificarea Codurilor penale: 'Multe chestiuni discutabile. Există riscul unui impact negativ'

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat joi că a urmărit procesul legislativ privind schimbarea Codurilor penal şi de procedură penală şi a afirmat că există "multe chestiuni discutabile", însă trebuie înţeles că aceasta nu este forma finală.

"Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi acum, atunci când unul dintre membrii completului este în imposibilitate de prezentare, va semna, după caz, preşedintele completului, preşedintele instanţei. Am văzut şi eu procesul legislativ, sunt multe chestiuni discutabile, dar trebuie să plecam de la premisa că aceasta este o primă formă, urmează ca procedura de legiferare să fie continuată. Noi, atunci când am simţit că anumite dispoziţii legale nu sunt în conformitate cu dispoziţiile constituţionale sau nu sunt coroborate cu alte texte de lege, am făcut observaţii şi scrise, aşteptăm să vedem acum forma finală de la ultima Cameră şi vom acţiona în consecinţă", a spus Tarcea, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, conforn agerpres.ro Ea a precizat că trebuie aşteptată forma finală a proiectului şi a dat exemplul modificărilor la Codul de procedură civilă.

"Am înţeles şi eu că este introdus un nou motiv de revizuire, dar vreau să vă reamintesc faptul că anul trecut a existat o modificare similară, în Codul de procedură civilă, în care se intenţiona revizuirea tuturor hotărârilor pronunţate înainte de intrarea în vigoare a propunerilor legislative. Acel proiect de lege a fost atacat la Curtea Constituţională, de Înalta Curte, iar Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale aceste dispoziţii legale. Prin urmare, avem un precedent", a mai spus Tarcea.



Preşedintele ÎCCJ consideră că există riscul unui impact negativ în cazul în care s-ar introduce o prevedere prin care să poată fi revizuite hotărârile rămase definitive.



"Există riscul unui impact negativ, pentru că dacă s-ar accepta ideea că pot fi revizuite toate hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a unei noi legi, vă daţi seama ce ar însemna aceasta asupra volumului de activitate. Toată lumea îşi va exercita dreptul la revizuire şi vor fi atacate toate hotărârile pronunţate de la intrarea în vigoare a Constituţiei şi până acum, ceea ce cred că e un dezastru din toate punctele de vedere, ca să nu mai vorbim de faptul că este subminată ideea de stabilitate a hotărârilor juridice", a afirmat Tarcea.