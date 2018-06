Efecte CATASTROFALE ale modificărilor Codului de Procedură Penală. Procuror: Voi clasa vreo 1500 de dosare

Modificările aduse Codului de Procedură Penală au creat nemulţumiri în rândul celor care aplică legea, considerând că multe articole vor duce la reducerea atribuţiilor, în special a procurorilor. De asemenea, modificările sunt criticate şi de opoziţie, dar şi de o parte a societăţii civile.

"Cum te afectează pe tine modificările adoptate la Codul de procedură penală din această seară?

Pe scurt, voi avea de clasat vreo 1500 de dosare de conducere fără permis, sub influența alcoolului sau drogurilor, ucideri din culpă, părăsirea locului accidentului și altele.

O să fie simplu pentru mine. Voi pleca și eu la 16:00 de la muncă, nu mă voi mai duce în weekend. Dar o să fie dureros să văd atâta nedreptate pentru victime.

Ce să zic, atenție în trafic!

Violuri, tâlhării, omoruri, corupție...

Aproape totul se va clasa pentru că multe probe nu vor mai putea fi administrate, altele necesită timp (expertize)", scrie un procuror pe Facebook.

"In prezent, dacă hotărârea se ia de un judecător care ulterior nu are posibilitatea de a semna, in locul lui va semna pe hotărârea luată deja președintele instanței.

Prin modificările care se vor votate noaptea asta, se va interzice acest lucru: dacă judecătorul nu mai poate semna hotărârea, se va relua procesul. Interesant, pentru procesele încheiate deja, cică se vor redeschide, inventându-se un caz de revizuire nemaiîntâlnit până acum.

Asta e cel puțin ciudat: numai legea penală mai favorabilă poate retroactiva, pe când restul legilor - cum e și cea de procedură penală în cauză - se pot aplica numai pentru viitor. O astfel de prostie juridica numai unor români le putea trece prin cap și sper ca ICCJ să conteste acest lucru la CCR.

PS. evident, totul s-ar rezolva daca în România s-ar pronunța hotărârea chiar în momentul în care este redactată. Dar tâmpenia moștenită este că întâi adoptam soluția, apoi o motivam. Nu mai spun de cazurile când descoperim la motivare că soluția e greșită. Total ilogic e procesul nostru, dar toate reformele făcute nu au rezolvat asta", a scris, seara trecută, pe Facebook, judecătorul Cristi Danilet.

"Nu ca ar fi citit cineva inainte sa fie de acord dar cum e greu cu stiutul de carte las aici: indiciile temeinice < probe (era o definitie in vechiul cod daca se obosea cineva sa citeasca)

Art 68/1 : (1) Sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.