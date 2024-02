În luna mai trecută, senatorul american Lindsey Graham l-a vizitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelensky la Kiev. Mai târziu a venit cu un îndemn pentru președintele Joe Biden: să „facă mai mult” pentru a ajuta Ucraina în lupta împotriva invaziei Rusiei.

Dar în această săptămână, Graham a votat în mod repetat împotriva trimiterii de 60 de miliarde de dolari în ajutor acestei națiuni, precum și împotriva altor fonduri militare pentru Israel și aliații SUA din Indo-Pacific. Graham a anunțat dramatic la Senat că nu va mai participa la Conferința de Securitate de la München – un pelerinaj anual făcut de lideri mondiali pentru a discuta preocupările de securitate globală, care a fost un pilon al programului său. „Am vorbit azi cu președintele Trump și este împotrivă acestui pachet”, a spus Graham duminică la Senat, la o zi după ce fostul președinte a spus la un miting că îi va lăsa pe ruși să facă „orice naiba vor” să facă. „El crede că ar trebui să facem din pachete ca acesta un împrumut, nu un cadou”, a spus Graham.

Răzgândirea lui Graham cu privire la ajutorul Ucrainei trimite un semnal puternic de avertizare aliaților SUA că chiar și unul dintre cei mai agresivi susținători ai intervenționismului american în străinătate pare să fie influențat de postura mai izolaționistă care pătrunde în Partidul Republican, arată unii analiști.

„Cea mai recentă schemă a lui Lindsey Graham îi convinge pe republicani că este cumva mai bine să-i împrumuți lui Zelensky 60 de miliarde de dolari, decât să-i dai lui. Unii se îndrăgostesc de asta. Dar este fraudulos. Ucraina nu va rambursa niciodată datoria și nu le vom plăti niciodată. Acesta este doar un mod mai necinstit de a trimite mai multe arme nesocotite în regiune, de a întârzia inevitabilul acord de pace și de a ucide mai mulți ucraineni recrutați cu forța, dintre care unii au aproape vârsta lui Lindsey Graham. Ar fi mai ușor de luat dacă s-ar alătura lor pe câmpul de luptă”, a spus Carlson, pe pagina sa de X.

