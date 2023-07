FOTO - Șeful NATO: 'Ucraina este mai aproape de NATO decât în ​​orice alt moment al istoriei sale!'

Potrivit RBC, oficialul a făcut declaraţia respectivă, miercuri, în marja summitului NATO de la Vilnius, în timpul unei conferinţe de presă la care a participat şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Deciziile luate la Vilnius marchează începutul unei noi pagini în relaţiile dintre NATO şi Ucraina. Astăzi, ne întâlnim ca egali" - a subliniat Stoltenberg.

"Aștept cu interes ziua în care ne vom întâlni ca aliați", i-a spus Stoltenberg lui Zelenski, fără a oferi mai multe detalii despre momentul în care Ucraina va deveni stat membru NATO.

An honour to welcome President @ZelenskyyUa to our #NATOSummit for the inaugural meeting of the NATO–Ukraine Council. Our 3-part support package means #Ukraine is closer to #NATO membership than ever before. Today we meet as equals; I look forward to the day we meet as Allies. pic.twitter.com/4w7zruztCb