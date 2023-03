Egiptul anunță o descoperire epocală în interiorul Marii Piramide (VIDEO)

Autoritățile egiptene din domeniul antichităților au făcut publică joi descoperirea unei camere ascunse în interiorul Piramidei lui Khufu - cunoscută anterior sub numele de Piramida lui Keops - sau Marea Piramidă din Gizeh, veche de 4.500 de ani.

Descoperirea, care a fost atribuită oamenilor de știință din cadrul proiectului ScanPyramids, a fost anunțată de arheologul Zahi Hawass și de ministrul Turismului, Ahmed Eissa.

ScanPyramids, inițiat în 2015, este un proiect internațional care folosește diverse instrumente de înaltă tehnologie care utilizează termografie neinvazivă în infraroșu, ultrasunete, simulări 3D și radiografie cu raze cosmice pentru a studia structurile.

Oamenii de știință spun că au folosit această tehnologie pentru a descoperi un coridor sigilat deasupra intrării principale a piramidei. Coridorul, care nu este accesibil din exteriorul structurii, are o lungime de nouă metri și o lățime de doi metri.

După ce a fost făcută descoperirea, oamenii de știință au introdus un endoscop japonez cu diametru mic (6 milimetri: 1/4 de inch) printr-o crăpătură dintre pietre pentru a obține imagini ale spațiului din interior.

