Eintracht Frankfurt le propune abonaţilor săi să le dea banii înapoi pentru meciurile rămase din sezon, iar fanii să facă donaţii unor asociaţii din oraș

Clubul Eintracht Frankfurt le propune abonaţilor săi să le dea banii înapoi pentru meciurile rămase din sezon, iar fanii respectivi să facă donaţii unor asociaţii din oraş, relatează Le Figaro potrivit news.ro.

Abonaţii pot să ceară să li se ramburseze banii pentru meciurile rămase din campionat începând din data de 4 mai, însă clubul le-a propus să doneze toţi banii sau o parte din ei fondului “Up now! Together for Eintracht”, care susţine asociaţii locale.

În cazul în care sezonul s-ar termina cu meciuri cu porţile închise sau ar fi declarat terminat, Eintracht Frankfurt ar rata câştiguri din vânzarea de bilete de 15 până la 20 de milioane de euro.