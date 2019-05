Elena Udrea, dezvăluire INCENDIARĂ în miez de noapte: 'Aceasta este declarația făcută oficial de Ponta în dosarul lui Kovesi. No other comments'

Fostul ministru Elena Udrea a dezvăluit în noapte de joi spre vineri declarația făcută oficial de Victor Ponta în dosarul Laurei Codruța Kovesi. Dezvăluire vine în contextul în care Victor Ponta, la audierea de la Secția de anchetare a magistraților, a spus că fosta șefă DNA îl iubea pe Ghiță și că ea considera că se vede prea des cu Udrea.

„“S-a mai aratat ca vizitele private pe care magistratul procuror Kovesi Laura Codruta le-a efectuat la domiciliul denuntatorului/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian au fost confirmate de martorul Carstea Dumitru, cu prilejul audierii sale din data de 13.12.2018, precum si de martorul Ponta Victor Viorel. Mai mult, acesta din urma a relatat ca inculpata Kovesi Laura Codruta se manifesta extrem de apropiat in relatiile cu denuntatorul/persoana vatamata Ghita Sebastian Aurelian, astfel incat cu prilejul unei vizite private i s-a adresat: 'STIE CA IL IUBESTE, DAR, DACA IL MAI PRINDE CA VORBESTE CU AIA O SA IL ARESTEZE SI PE EL, ASA CUM O SA O ARESTEZE SI PE EA”, CU TRIMITERE LA UDREA ELENA GABRIELA.”

Aceasta este declaratia facuta oficial de Ponta, in dosarul lui Kovesi unde aceasta este inculpata.

Ca s-au iubit sau nu, ea cu Ghita, e nerelevant. Relevant e ca aeasta femeie a fost sefa DNA si ca a arestat oameni si le-a inventat dosare in functie de frustrarile, geloziile si umorile ei, pe langa cei care erau tintele lui Coldea.

No other comments...”, scrie Udrea pe Facebook.