Elon Musk promite plata facturilor oricărui utilizator al platformei X maltratat de angajator din cauza postărilor

Într-un thread X din 5 august care anunță mutarea, Musk a spus că procesele de orice amploare vor fi susținute:

„Dacă ați fost tratat incorect de către angajator din cauza postării sau a apreciat ceva pe această platformă, vă vom finanța factura legală. Fără limită. Vă rugăm să ne anunțați."

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.