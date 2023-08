Elon Musk a declarat că platforma sa de socializare X nu are de gând să lanseze token-uri cripto: 'Și nu vom face niciodată'

Ca răspuns la o postare a lui DogeDesigner, Elon Musk a abordat problema jetoanelor de înșelătorie precum X (X) și TwitterDAO (TWITTER), pretinzând în mod fals conexiuni la platforma de socializare. DogeDesigner a avertizat comunitatea cripto cu privire la precauție cu articolele legate de jetoanele de înșelătorie și a clarificat că nici Musk, nici X nu au lansat vreodată un token cripto. În răspunsul său, Musk a afirmat: „Și nu vom face niciodată”, conform cointelegraph.com.

Anterior, Musk a lăsat indicii despre integrarea criptomonedei ca opțiune de plată pe X. Comercianții au rămas să se întrebe dacă va introduce un anumit token criptografic sau va rămâne cu preferatul său - Dogecoin.

Elon Musk and ???? never launched a crypto token. Be careful of such articles. ⚠️ pic.twitter.com/tZqfwMMm2X