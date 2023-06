Elton John a susţinut la Glastonbury ultimul concert britanic din turneul de adio

Elton John a susţinut duminică, la legendarul festival Glastonbury din sud-vestul Angliei, ultimul concert britanic din turneul său de adio, potrivit news.ro.

Îmbrăcat într-un costum auriu şi cu ochelari cu rame roşii, starul în vârstă de 76 de ani a urcat pe scenă în aplauzele mulţimii, înainte de a se aşeza la pian pentru a începe show-ul cu "Pinball Wizard". Un cântec pe care Elton John l-a interpretat în filmul 'Tommy' (1975), adaptare după opera rock a trupei The Who, scrie AFP.

Apoi a continuat cu piesa "The Bitch is Back", înainte de a spune: "Este o seară foarte specială şi emoţionantă pentru mine, s-ar putea să fie ultimul meu spectacol în Anglia, în Marea Britanie, aşa că ar fi bine să cânt bine.

Pentru a face faţă provocării, Elton John a interpretat o succesiune de cântece de succes, de la "Your Song", cântat de un public care a strălucit în paiete, la "Candle In The Wind", "Crocodile Rock" şi "I'm Still Standing".

Elton John a dedicat "Don't Let The Sun Go Down On Me" "prietenului" şi celui care a fost o "inspiraţie" pentru el, George Michael, care a murit în ziua de Crăciun 2016 şi care ar fi împlinit duminică 60 de ani.

În timpul concertului de două ore, fără bis, lui Elton John i s-au alăturat pe scenă patru invitaţi. Primii au fost London Community Gospel Choir şi Jacob Lusk de la grupul soul-pop Gabriels, îmbrăcat într-un frac roz. Împreună cu Stephen Sanchez, Elton John a reluat un cover al uneia dintre piesele artistului american în vârstă de 20 de ani.

Ulterior, el a împărţit scena cu Brandon Flowers de la The Killers pentru melodia "Tiny Dancer" şi cu Rina Sawayama pentru "Don't Go Breaking My Heart".

"52 de ani de dragoste"

Elton John a încheiat apoteotic pe "Rocket Man", pe un solo de pian electrizant şi cu foc de artificii.

În timpul concertului, pe care "nu-l va uita niciodată", el a mulţumit publicului pentru că s-a îmbrăcat elegant pentru această ocazie, pentru cei "52 de ani de dragoste şi loialitate".

"M-am distrat de minune. Nu vă voi uita niciodată, sunteţi în capul meu, în inima şi în sufletul meu, aţi fost incredibili", a spus el.

Elton John, care îşi va încheia turneul său mondial de adio la Stockholm pe 8 iulie, a fost aşteptat de zeci de mii de participanţi la festival pe celebra scenă Pyramid Stage.

"Am sosit la ora 7 dimineaţa pentru "această zi foarte specială în istoria Glastonbury", a declarat Ben Monk pentru AFP din faţa scenei. De ce să o ratăm?", a adăugat el, îmbrăcat special pentru a-i aduce un omagiu "marelui om".

"Nu există nimeni ca el", a declarat Justine Clayton, care s-a căsătorit pe acordurile melodiei "Your Song". Este emoţionant pentru noi. Şi este la fel pentru o mulţime de oameni, asta aduce multe amintiri tuturor generaţiilor în faţa cărora a cântat", a spus ea.

"Este prima dată când mi se cere" să cânt la Glastonbury, a declarat Elton John într-un interviu acordat BBC la sfârşitul lunii mai. "A venit la momentul potrivit, cred în destin şi este cel mai minunat mod de a termina în Anglia".

Turneu perturbat de pandemie

Numit "Farewell Yellow Brick Road", acest ultim tuenru al cântăreţului cu 300 de milioane de discuri vândute în toată lumea a debutat în 2018 şi trebuia iniţial să dureze trei ani, cu mai mult de 300 de date prevăzute. Dar a fost afectat de pandemia de coronavirus, o operaţie la şold în 2021 şi un test pozitiv la Covid anul trecut.

Printre celelalte capete de afiş ale festivalului de la Glastonbury s-au aflat: Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Arctic Monkeys, Amadou & Mariam, sau Rick Astley şi clasicul său "Never Gonna Give You Up" care l-a transformat într-un star în 1987.

Vineri, Foo Fighters, pentru prima dată după 25 de ani de festival, au apărut pentru un concert surpriză.

Liderul Foo Fighters şi fostul baterist al formaţiei Nirvana Dave Grohl a fost de asemenea invitat să se alăture Guns N' Roses pe scenă - la prima lor participare în festival - pentru un "Paradise City" reinterpretat, precum şi Pretenders.

Glastonbury gîzduieşte mai mult de 200.000 de participanţi.

La începutul lunii noiembrie, biletele s-au vândut în mai puţin de o oră pentru ediţia 2023, în ciuda tarifului de 400 de euro.