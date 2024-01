Făcuse dezvăluiri șocante! O vedetă de filme pentru adulți a fost găsită moartă în casă, la numai 24 de ani

Thaina Fields, o vedetă din filmele pentru adulți, a fost găsită moartă în casă la doar 24 de ani. Moartea ei e considerată una suspectă, asta pentru că recent vedeta dezvăluise abuzurile care se fac în industria care generează venituri uriașe.

În urmă cu opt luni, Thaina, pe numele real Abigail, a dezvăluit că a suferit un abuz sexual „foarte puternic” când și-a început cariera în industria filmelor pentru adulți. Oamenii legii nu au dezvăluit încă din ce cauză a murit tânăra, scrie The Sun.

Găsită moartă în casă

“Am fost hărțuită și abuzată sexual după ce am început să fac conținut pentru adulți. Este foarte dur. La început am spus că nu îi pot da în judecată și mulți au crezut că angajându-mă pot face ce vor cu mine, dar apoi am venit acasă, am făcut baie și am plâns. Mi-a spus că trebuie să fiu puternică și am lăsat-o baltă. Mi s-a întâmplat de multe ori. Este foarte dificil să fii femeie și să creezi conținut pentru adulți atunci când societatea este literalmente în r***t”, declara Thaina, conform Observator.ro.