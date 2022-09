Olga Skabaeva, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Rusia, a prezentat o înregistrare video filmată cu decenii înainte de nașterea reginei Elisabeta a II-a, afirmând că ea este cea care apare în filmare într-o tentativă halucinantă de a defăima pe fosta regină a Regatului Unit, notează unica.md.

Momentul a fost remarcat de jurnalista americană Julia Davis, aceasta subliniind că înregistrarea a fost filmată cândva între 1899 și 1900, cu mai bine de două decenii înainte ca regina Elisabeta a II-a să se nască (1926).

„Pentru a înțelege cum era [regina] Elisabeta, această filmare o arată cum era în anii când era mai tânără. Așa le dădea ea mâncare copiilor înrobiți în Africa. Uitați-vă doar la acea bunătate, de parcă erau animale într-o grădină zoologică”, spune Skabaeva, supranumită „păpușa de fier” a președintelui Vladimir Putin.

„Această înregistrare video este reprezentativă pentru modul în care Occidentul și anglo-saxonii se comportă față de tot restul lumii”, mai spune ea.

Comentariile sale vin în contextul în care Rusia încearcă să își extindă influența în Africa după sancțiunile istorice impuse de Occident împotriva economiei ruse. Una dintre afirmațiile prin care propaganda Moscovei încearcă să curteze liderii africani este că, spre deosebire de țările occidentale, Rusia nu a avut niciodată colonii (o poziție cu care istoricii nu sunt tocmai de acord).

Liderii ruși nu au fost invitați l funeralii Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ceea ce a stârnit furie la Moscova.

Even after her passing, Russian state media continues to malign Queen Elizabeth. State TV host Olga Skabeeva falsely claimed that the offensive footage depicts the queen, when in fact it was filmed sometime between 1899 and 1900, decades before Queen Elizabeth was born. pic.twitter.com/XNJDTSYiE8