Fanii lui Chelsea au stricat momentul dedicat evenimentelor din Ucraina: Au scandal minute în șir numele lui Roman Abramovici (Video)

Chelsea Londra a onținut, sâmbătă, o nouă victorie în etapa cu numărul 28 din Premier Leagur. Fanii echipei s-au făcut remrcați încă de la începutul partidei Burnley vs Chelsea (0-4), jucătorii celor două echipei s-au strâns în cerc pentru un moment de solidaritate în onoarea victimelor războiului din Ucraina.

În timp ce din tribune se auzeau aplauze, suporterii echipei londoneze au început să scandeze numele lui Roman Abramovich, care a luat decizia de a vinde clubul de pe Stamford Bridge după 19 ani.

Chelsea's away support sing Roman Abramovich's name during a minute's applause for the people of Ukraine ???????? Do better. pic.twitter.com/meYHukKaKe

După meci, antrenorul Thomas Tuchel s-a declarat deranjat de atitudinea suporterilor echipei pe care o pregătește.

"Ascultați. Dacă vrem să arătăm solidaritate, o facem împreună. Îngenunchem împreună împotriva rasismului sau păstrăm cum se cuvine un moment de reculegere. În astfel de momente nu e nevoie de alte mesaje. Este momentul să arăți respect.

Noi vrem să arătăm respect ca și club și avem nevoie ca fanii noștri să se angajeze în acest minut de aplauze. O facem pentru Ucraina și nu există o a doua opinie despre situația de acolo. Acei oameni au gândurile și sprijinul nostru. Ar trebui să fim împreună ca și club. Nu era momentul pentru alte mesaje." - Thomas Tuchel, citat de metro.co.uk.

???? Thomas Tuchel was NOT happy with a section of Chelsea fans who chose to sing Abramovich's name during the Ukraine tribute… ???? pic.twitter.com/TPZu9D7czt