FC Rapid l-a împrumutat pe Cătălin Cîrjan de la Arsenal Londra

FC Rapid a anunţat, vineri, că l-a împrumutat pe Cătălin Cîrjan de la Arsenal Londra, pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare.

Rapid are opţiune de cumpărare a mjlocaşului în vârstă de 20 de ani la finalul sezonului 2023/2024.

“A fost un transfer mult aşteptat de mine. Dacă depindea de mine aş fi semnat din prima clipă, însă mă bucur că acum sunt aici. Primul lucru care m-a motivat să aleg să vin la Rapid a fost meciul pe care l-am jucat împotriva Rapidului din Cupa României (n.r. Rapid – Domneşti), când aveam 14 ani. M-am simţit fotbalist, atmosfera din tribune, fanii Rapidului au fost extraordinari. Am fost nerăbdător să vin să joc pe Giuleşti. Am primit mai multe oferte, dar am discutat cu familia mea, cu agentul meu, cu domnul Şucu, cu domnul Mutu şi cei din staff. După ce am vorbit cu ei mi-am dat seama că să vin la Rapid este cea mai bună alegere. Mă simt foarte bine”, a declarat fotbalistul.

“Sezonul trecut a fost unul foarte bun. Sunt pregătit sută la sută şi sunt nerăbdător să arăt ce pot să fac pe teren. Abia aştept să încep treaba cu domnul Mutu. Cei de la Arsenal când au auzit că este antrenorul Rapidului au rămas uimiţi, au fost foarte fericiţi. Este o legendă şi am ce învăţa de la acesta. Mă gândesc la titlu, cu siguranţă. Am venit aici cu obiective foarte mari. Îmi doresc să ajut echipa cu tot ce pot, voi da totul pe teren şi, la finalul sezonului, sper să aducem titlul”, a mai spus Cîrjan.

În sezonul recent încheiat, Cătălin Cîrjan a făcut de patru ori parte din lotul echipei antrenate de Mikel Arteta, în Europa League. Cîrjan a debutat pentru prima echipă a lui Arsenal Londra în decembrie, în amicalul cu Olympique Lyon (3-0), atunci când a intrat în minutul 67 în locul lui Odegaard.

Tot în sezonul 2022/2023, Cîrjan a participat cu Arsenal U21 la Premier League International Cup, competiţie destinată celor mai bune echipe U21 din Europa, reuşind un gol contra lui AS Monaco.