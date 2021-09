Festivalul Enescu: Yuja Wang revine pe scena Festivalului. Premiera românească a operei `Piticul`

Programul Festivalului Enescu continuă miercuri cu prezentarea în premieră a operei „Piticul” de Zemlinsky și cu un concert susținut de Mahler Chamber Orchestra și faimoasa pianistă Yuja Wang.

Mahler Chamber Orchestra și remarcabila pianistă Yuja Wang vor concerta la Ateneul român, de la 16.30. Alături de concertmaestrul Matthew Truscott, artiștii de la Mahler Chamber Orchestra vor susține un program divers, din creația lui Haydn, Janáček, Stravinsky și Șostakovici. Prima lucrare, Simfonia nr. 31 în Re Major de Haydn a fost compusă în anul 1765 pe vremea când Haynd era muzician de curte, în slujba Prințului Esterházy. Joseph Haydn este consacrat în istoria muzicii ca fiind părintele simfoniei, scriind 108 simfonii, dintre care 30 în timpul activității sale la Curtea Princiară. Simfonia nr. 31 este numită ,,Hornsignal’’, datorită importanței acordate cornilor, motiv pentru care aceasta lucrare poate fi considerată o simfonie concertantă. Temele muzicale destinate cornilor și efectul-răspuns al corzilor oferă lucrării un caracter ceremonios, care ilustrează imaginea curților regale din secolul al XVIII-lea.

În continuarea programului, pianista Yuja Wang va interpreta Capriccio pentru mâna stângă și ansamblu de suflători de Janáček, o piesă originală și emblematică pentru stilul ompozitorului ceh. Janáček a început lucrul la această lucrare fiind inspirat de dorința pianistului Otakar Hollmann de a interpreta o lucrare doar cu mâna stângă. În urma luptelor de pe frontul Primului Război Mondial, Otakar Hollmann și-a pierdut mâna dreaptă, iar lucrarea lui Janáček i-a oferit șansa de a reveni pe scenă. Deși nu i-a dedicat lucrarea pianistului, acesta a interpretat-o în premieră la Smetana Hall din Praga cu membrii Filarmonicii în anul 1928, sub bagheta dirijorului Jaroslav Řídký.

Octetul de suflători scris de Igor Stravinski aduce pe scenă prospețimea și vitalitatea modernismului. Finisat în anul 1923, cu o diversitate tematică și de caractere, octetul este una din primele lucrări neoclasice din creația lui Stravinski. A fost pus în scenă la Opera din Paris, fiind prima premieră a unei lucrări proprii dirijată de compozitorul. De asemenea, a fost prima lucrare înregistrată de Stravinski. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la moartea compozitorului, iar Festivalul Enescu celebrează memoria lui Stravinski prin interpretarea lucrărilor sale.

Programul se încheie cu interpretarea Concertului nr. 2 op. 102 în Fa Major de Dmitri Șostakovici. Șostakovici a compus concertul pentru fiul său Maxim, în anul 1957, iar premiera a avut loc la concertul său de absolvire a conservatorului. Concertul nr. 2 petrnu pian este una dintre cele mai populare lucrări ale compozitorului, scris într-un caracter aproape neobișnuit de senin în creația sa.

La Sala Palatlui, la ora 19.30, Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio vor interpreta Opera Der Zwerg de Zemlinsky, sub conducerea dirijorilor Oleg Caetani și Ciprian Țuțu. Opera Der Zwerg (Piticul) a fost inspirată de povestea Ziua de Naștere a Infantei de Oscar Wilde și este scrisă într-un singur act, pe un libret de Georg C. Klaren. Ea prezintă povestea de dragoste dintre Infantă și un pitic care nu realizează că este pitic. Premiera a avut loc în Colone, în 1922 sub bagheta dirijorului Otto Klemperer. Anul acesta se aniversează 100 de ani de la compunerea operei.

Dirijorul Cristian Măcelaru va înregistra integrala lucrărilor enesciene, la Deutsche Grammophon, în cadrul unui proiect estimat să dureze 10 ani. Înregistrarea va fi făcută cu Orchestra Națională a Franței, și cu participarea Corului Filarmonicii George Enescu și a soliștilor din România. Aceasta va fi prima înregistrare a lucrărilor lui George Enescu la Deutsche Grammophon.

Cristian Măcelaru a prezentat pe scurt această inițiativă a sa în cursul unei întâlniri pe care a avut-o ieri cu președintele Klaus Iohannis, după concertul susținut la Sala Palatului, cu Orchestra Națională a Franței. Președintele Iohannis l-a felicitat pentru interpretarea excepțională. La întâlnire, au participat și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu; ministrul Educației Sorin Câmpeanu, Clément Beaune, secretarul de stat pentru Afaceri Europene în cadrul Guvernului francez, Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer; Iulia Matei, secretar de stat la Ministerul de Externe.

AGENDA ZILEI

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ MAHLER

YUJA WANG pian

MATTHEW TRUSCOTT concertmaestru și lider

Program:

Haydn Simfonia nr. 31 în Re Major

Janáček Capriccio pentru mâna stângă și ansamblu de suflători

Stravinski Octet pentru suflători

Șostakovici Concertul nr. 2 în Fa Major pentru pian și orchestră op. 102

Orchestra Camerei Mahler (MCO) a fost fondată în 1997, bazându-se pe viziunea împărtășită a unui ansamblu liber și internațional, dedicat creării și împărtășirii de experiențe excepționale de muzică clasică. Cu 45 de membri din 20 de țări, orchestra lucrează ca un colectiv nomad de muzicieni pasionați uniți pentru diverse tururi în Europa și în jurul lumii. Orchestra este constant în mișcare: a interpretat până la această dată în peste 40 de țări pe 5 continente. Este guvernată colectiv de echipa de management și de comisia orchestrei; deciziile sunt luate democratic cu participarea tuturor muzicienilor. Sunetul MCO este caracterizat de un stil de muzică de cameră al unui ansamblu, care cântă cu ajutorul unor personalități muzicale alerte și distincte. Dedicați excelenței, muzicienii nu se abțin din a lua riscuri. Repertoriul de bază, de la muzica clasică vieneză și perioadele romantice timpurii, până la piese contemporane și premiere mondiale, reflectă agilitatea orchestrei în depășirea barierelor muzicale.

Superlativele criticilor și ovațiile audienței au urmat continuu cariera sclipitoare a lui Yuja Wang. Pianista născută la Beijing, apreciată pentru măiestria ei charismatică și prezența captivantă pe scenă, a atins noi vârfuri în timpul sezonului 2019/20, care a inclus recitaluri, serii de concerte, precum și rezidențe în sezon și turnee extinse cu unii dintre cei mai venerați dirijori și ansambluri din lume.

Yuja a primit o pregătire avansată în Canada și la Institutul de Muzică Curtis din Philadelphia, sub îndrumarea lui Gary Graffman. Debutul ei internațional a venit în 2007, când ea a înlocuit-o pe Martha Argerich ca solistă cu Orchestra Simfonică din Boston. Ulterior a semnat un contract exclusiv cu Deutsche Grammophon și și-a stabilit de atunci locul ei printre artiștii de top ai lumii, cu o succesiune de spectacole și înregistrări aclamate de critici. Yuja a fost desemnată Artistul Anului de către Musical America în 2017.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO

CORUL ACADEMIC RADIO

OLEG CAETANI dirijor

CIPRIAN ȚUȚU dirijorul corului

CARMEN LIDIA VIDU regizor multimedia

Program:

Zemlinsky Der Zwerg

LUCIA CESARONI Infanta (soprană)

EMILY MAGEE Ghita (soprană)

KRISTINN SIGMUNDSSON Don Estoban, șambelanul (bas)

RODRICK DIXON Piticul (tenor)

ALISA JORDHEIM Prima servitoare (soprană)

HAGAR SHARVIT A doua servitoare (soprană)

MARGARET PLUMMER A treia servitoare (alto)

Profilul, repertoriul și istoria Orchestrei Naționale Radio se definesc de aproape un secol de cultură națională pe planul creației, interpretării și difuzării muzicii în România. Odată cu momentul lansării postului public de radio, în 1928, s-a înfiintat, din inițiativa și sub conducerea compozitorului Mihail Jora, Orchestra Simfonică Radio, ce se afirmă prin concerte publice începând cu anul 1932.

O problematică deosebit de complexă este reprezentată de configurația repertorială, prin cerința de a fi cuprinse genurile muzicale reprezentative ale tuturor epocilor de la muzica Barocului la lucrări ale contemporaneității. Totodată, mai mult decât oricare formație de profil simfonic Orchestra Națională răspunde misiunii onorante a difuzării creației componistice naționale. În această privință, formația devine ansamblul cu cel mai mare numar de prime audiții ale compozitorilor români, promovând în sala de concert, pe calea undelor, prin înregistrări speciale pentru disc și Fonoteca de Aur, creația compozitorilor români unele interpretări fiind programate prin Uniunea Europeană de Radio. Aflată la nivelul celor mai importante ansambluri orchestrale aparținând radiodifuziunilor europene, producția acestui ansamblu de elită a fost onorată și cu importante distincții naționale și internaționale pentru discurile realizate – „Charles Cros”, Franța; „Puerta del Sol”, Uruguay; „Koussevitzky”, SUA.

Oleg Caetani, unul dintre cei mai mari dirijori ai generației sale, se mișcă liber între repertoriul simfonic și cel de operă. Caetani a dirijat peste tot în lume, inclusiv: La Scalla din Milano, Mariinsky din Saint Petersburg, Royal Opera House din Londra, Opera din San Francisco, Musikverein din Viena, Lincoln Center din New York, Suntory Hall din Japonia, Opera din Sydney, Accademia Santa Cecilia din Roma, Capela de stat din Dresda, Filarmonica din München, Orchestra Mozarteum din Salzburg, Orchestra Simfonică Svetlanov din Rusia, Orchestra Yomiuri din Tokyo, Orchestrele Simfonice din Sydney și din Montreal. A lucrat cu cei mai mari soliști din zilele noastre, printre care: Marta Argerich, Sviatoslav Richter, Danil Trifonov, Vadim Repin, Misha Maiisky, Gautier Capucon, Viktoria Mullova și Emmanuele Pahud. Caetani consideră că Nadia Boulanger este inspirația carierei sale. Ea i-a descoperit talentul, l-a inițiat în muzică și i-a oferit abordarea filosofică a vieții elaborată de Montaigne, pe care o are și astăzi.

Câștigător al concursului pentru funcția de dirijor al Corului Academic Radio, Ciprian Țuțu este unul dintre cei mai talentați maeștri de cor din tânăra generație, având o intensă activitate în spațiul muzical autohton și nu numai. Prezența lui Ciprian Țuțu la pupitrul dirijoral al Corului Academic Radio marchează o bogată activitate artistică a formației, constând în susținerea concertelor vocal-simfonice și a celor a cappella, cu diverse tematici.

SERIA: FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 15.30

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul de Muzica „Sigismund Toduță” Cluj - Napoca

Eveniment “Jazzul românesc între orient și occident” – Cluj-Napoca

RAMONA HORVATH pian

NICOLAS RAGEAU contrabas

Întâlnire cu elevii colegiului pe tema „Jazzul românesc între orient și occident”

În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național.

Evenimentul se va realiza cu respectarea normelor sanitare în vigoare.



BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.