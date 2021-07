Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu va prezenta, în perioada 20-29 august, peste 600 de evenimente realizate de artişti din 37 de ţări

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari festivaluri din lume şi cea mai mare manifestare dedicată artelor spectacolului din România, va prezenta, în perioada 20-29 august, peste 600 de evenimente realizate de artişti din 37 de ţări, de pe toate continentele, pentru ceea ce va însemna cea mai complexă ediţie desfăşurată până în prezent, anunţă organizatorii într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Ediţia din acest an a FITS, a cărei temă este una sugestivă - "Construim speranţa împreună / Building hope together" - va avea o triplă dimensiune, fizică, hibridă şi online, potrivit agerpres.ro.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu îşi propune să construiască speranţa împreună cu publicul său, în faţa căruia va prezenta un veritabil regal al artelor spectacolului, cu producţii de teatru, dans, circ, film, musical, operă, carte, conferinţe, expoziţii, performance, muzică, spectacole de stradă. Israel Galván Company, Charlotte Rampling, Tokyo Metropolitan Theatre, Kibbutz Contemporary Dance Company, María Pagés Compańía sunt doar câţiva dintre marii artişti şi marile companii ale lumii care vor fi parte a FITS 2021.

Reprezentaţiile Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu vor fi disponibile în săli de spectacole, în spaţii neconvenţionale, în biserici, în pieţele centrale ale Sibiului şi în casele spectatorilor, prin site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, www.scena-digitala.ro, pagina de Facebook şi canalul de YouTube.

"Acest festival a început acum 28 de ani cu trei ţări şi opt spectacole, iar astăzi este unul dintre foarte puţinele festivaluri din lume - dacă nu singurul - care nu a avut niciun an de întrerupere. Anul trecut am fost într-un mare moment de cumpănă, am trecut cu toţii prin încercări uriaşe, am fost închişi, nu am putut să comunicăm, am fost singuri. Iar tot timpul, gândul nostru a fost direcţionat către toţi spectatorii din Sibiu, din România şi din lume. Din această cauză am făcut un efort uriaş să putem să facem, anul trecut, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu; puterea de a crede ne-a dat voinţa şi putinţa să facem acest festival. Şi, iată, graţie acestei mari încercări prin care am trecut împreună cu echipa care mă înconjoară, am reuşit să dezvoltăm Scena Digitală, am reuşit să aducem în jurul nostru, virtual, aproape 7 milioane de spectatori, din 104 ţări", a declarat preşedintele FITS, actorul Constantin Chiriac, joi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui Chiriac, ediţia din acest a FITS va fi "cea mai complexă" de până acum.

"Anul acesta, marea bătălie pentru a crea împreună speranţa a fost să ne putem reîntâlni fizic cu dumneavoastră. Din această cauză am construit, în această comunitate extraordinară care este Sibiul, cel mai complex festival, cea mai complexă ediţie. Un oraş care nu a fost cucerit niciodată şi care a avut pentru prima dată pe teritoriul României un teatru, la 1788, la 1 Iunie, de Ziua Copilului. Ce frumos este să păstrăm în noi copilul, care are puterea de a juca, de a povesti, de a visa, de a avea tot timpul speranţa!", a mai afirmat Constantin Chiriac.

Dimensiunea fizică din acest a FITS va include spectacolele din sălile de teatru, din spaţiile outdoor şi din alte locaţii unde sunt programate reprezentaţii cu public. Acestei componente i se va adăuga varianta hibridă, în care spectacolele indoor, cu public, vor fi transmise în direct, prin intermediul a cinci echipe de streaming în săli de cinema, şi în alte spaţii din Sibiu şi din ţară, în toate zonele unde responsabilii locali îşi doresc un parteneriat cu FITS. Acestor două componente li se adaugă cea de-a treia dimensiune, cea online, prin intermediul căreia producţii special adaptate pentru zona digitală vor fi disponibile iubitorilor de teatru.

Biletele vor fi puse în vânzare începând cu data de 22 iulie, pe www.sibfest.ro şi prin intermediul platformei Entertix, cu preţuri cuprinse între 20 lei şi 150 lei, pentru spectacolele fizice.

"Accesul la evenimentele care se vor desfăşura în spaţii închise se va face în baza biletului individual, al unui document de identitate, precum şi a prezentării a unuia dintre următoarele documente:

- dovadă oficială care atestă vaccinarea anti SARS-COV2 (minim 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare),

- test PCR negativ - efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea evenimentului,

- dovadă a rezultatului negativ certificat de o unitate medicală a unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de începerea evenimentului,

- dovadă medicală a faptului că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2. Pentru accesul în săli, organizatorii vor pune la dispoziţia spectatorilor brăţări care să faciliteze triajul epidemiologic rapid. Purtarea măştii de protecţie în săli este obligatorie, în acest moment", informează organizatorii FITS.

Multe dintre evenimentele care fac parte din programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu vor fi oferite gratuit publicului. FITS păstrează tradiţia marilor reprezentaţii în spaţii deschise, la care accesul publicului va fi liber, iar suplimentar va difuza, în mediul online, o serie de spectacole cu acces gratuit.

Programul FITS 2021 va fi disponibil pe www.sibfest.ro.

"Aleea Celebrităţilor, una dintre cele mai deosebite structuri ale FITS, va aduce anul acesta opt nume noi care se vor alătura celor 43 de oameni de teatru şi de cultură distinşi cu stele, începând din anul 2013 şi până în prezent. Evenimentul va avea loc în data de 27 august. Denis O'Hare - celebrul actor şi scriitor american, Jan Lauwers - devenit faimos prin munca sa alături de Needcompany, pe care a fondat-o în 1986 şi Maria Pages - dansatoare şi coregrafă recunoscută la nivel internaţional, primesc, cu acest prilej, stelele acordate în cadrul FITS 2020. Yoshi Oida - important actor şi regizor japonez, primul membru în compania internaţională de teatru a lui Peter Brook, Israel Galvan - renumit dansator şi coregraf care a revitalizat tehnicile dansului flamenco, Helmut Sturmer - scenograf de origine română, apreciat la nivel internaţional pentru arta sa, Charlotte Rampling - una dintre actriţele emblematice ale ale teatrului şi ale cinematografiei mondiale, Akram Khan - unul dintre cei mai apreciaţi coregrafi ai momentului, sunt marii artişti care primesc stele în cadrul ediţiei 2021 a FITS", se arată în comunicatul FITS.