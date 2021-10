Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest: Programul celei de-a 12-a ediţii va cuprinde secţiuni şi evenimente speciale

Programul celei de-a 12-a ediţii a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest va cuprinde secţiuni şi evenimente speciale, între care retrospective Victor Rebengiuc şi Sergei Loznitsa.

Trei titluri premiate de juriul Semaine de la Critique condus anul acesta de Cristian Mungiu vor fi prezentate în festivalul care va avea loc între 22 şi 31 octombrie.

„Feathers”, în regia lui Omar El Zohairy, recompensat cu Grand Prix Nespresso, are în centru o mamă dedicată trup şi suflet soţului şi copiilor săi, prizoniera unei existenţe monotone, punctată de sarcini banale şi repetitive. Un simplu truc de magie merge prost la ziua de naştere a fiului său de 4 ani şi declanşează o avalanşă de dezastre absurde şi improbabile. Magicianul îi transformă soţul, un tată autoritar, într-o găină. Mama nu are altă opţiune decât să-şi asume rolul de cap al familiei. Luptându-se pentru supravieţuirea ei şi a copiilor, ea devine treptat o femeie independentă şi puternică.

Înainte de-a debuta în lungmetraj, egipteanul Omar El Zohairy a fost asistentul de regie al unor importanţi regizori egipteni, printre care Yousri Natrallah. În 2011, a regizat primul său scurtmetraj, „Breathe Out/ Zafir”, care a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film din Dubai. Al doilea scurtmetraj al său, „The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometer 375”, realizat în 2014, este primul film egiptean selectat la Cinéfondation du Festival de Cannes, urmând să primească numeroase premii la festivalurile din întreaga lume.

„Rien a foutre”, de Julie Lecoustre şi Emmanuel Marre, câştigătorul premiului Fondation Gan à la Diffusion pentru distribuţie, „e o completă nebunie ce te face să râzi în hohote, în timp ce livrează mantre corporatiste existenţialiste de un umor sec”, a scris Film of the Week. O însoţitoare de zbor în vârstă de 26 de ani trăieşte fiecare clipă fără să se gândească la consecinţe, fidelă pseudonimului său de pe Tinder, «Carpe Diem». Lucrurile se vor complica însă în acest „debut straniu şi fermecător”, după cum scrie The Hollywood Reporter. Filmul face parte şi din secţiunea Focus Belgia a festivalului.

Acţiunea din „Olga”, de Elie Grappe, căştigătorul premiului SACD, se petrece în 2013. O gimnastă în vârstă de 15 de ani se împarte între Elveţia, unde se pregăteşte pentru Campionatul European şi Ucraina, unde mama ei, un jurnalist, relatează evenimentele Euromaidan. „Folosindu-se de gimnaşti reali ca să debuteze pe teren sigur, regizorul Elie Grappe prezintă un portret psihologic fascinant al unei tinere atlete dedicate, în prag de a obţine performanţa sportivă”, este opinia publicaţiei Screen International, iar La Estatuilla crede că „regia ieşită din comun a lui Grappe generează o atmosferă, tensiune şi frustrare care captează complexităţile psihologice ale unei gimnaste adolescente”.

Elie Grappe a studiat muzică clasică timp de zece ani la Conservatoire National de Lyon, apoi, în 2011, s-a înscris la Departamentul de Cinema de l’École Cantonale d'art de Lausanne, unde a absolvit în 2015. Aici a regizat „Répétition”, apoi scurtmetrajul „Suspendu”, ambele selectate la mai multe festivaluri internaţionale, „Olga” fiind debutul său în lungmetraj, informează News.ro.

Una dintre surprizele celei de-a 12-a ediţii Les Films de Cannes à Bucarest este Retrospectiva Sergei Loznitsa. Ucrainianul a realizat, din 1996 şi până în prezent, 11 documentare care au primit numeroase premii internaţionale şi naţionale. „Blockade” (2005), documentarul său de montaj, este bazat pe imagini de arhivă din Leningradul asediat în timpul celui de-al doilea război mondial. În 2010, primul său lungmetraj de ficţiune, „My Joy”, a fost prezentat în competiţia oficială de la Cannes, unde a primit premiul pentru regie. Cea de-a doua ficţiune a sa, „In the Fog”, cu sublima imagine a operatorului Oleg Mutu, a fost şi ea selecţionată în competiţia oficială. În 2014 se reîntoarce la documentar cu aclamatul „Maidan”, despre lupta pentru liberate a poporului său, iar 2018, docu-ficţiunea „Donbass” e selecţionată în Un Certain Regard.

Prin filmografia sa, regizorul a reuşit să examineze multe momente dificile şi conflictuale din istoria sovietică şi post-sovietică a statelor baltice.

Documentarul „Babi Yar, Context” a fost prezentat în acest an la Cannes, într-o proiecţie specială. Sfârşit de septembrie 1941. O unitate specială a armatei naziste ucide prin împuşcare, în râpa Babi Yar din apropierea Kievului, 33 771 de evrei, fără nicio împotrivire din partea populaţiei locale. Cu ajutorul imaginilor de arhivă, documentarul reconstruieşte şi aproximează vizual contextul acestei tragedii, dar şi ocupaţia nazistă în Ucraina pe durata deceniului următor. Când memoria se transformă în uitare şi când trecutul contaminează viitorul, revine cinemaului sarcina de a spune adevărul.

„Austerlitz” se întreabă cum e mai bine să rememorăm istoria. Într-o manieră pur observaţională, cu o austeritate ce l-ar fi făcut invidios şi pe maestrul documentarist Frederick Wiseman, regizorul plasează câteva camere ascunse în diferite puncte din lagărul de concentrare nazist Auschwitz-Birkenau şi înregistrează, fără comentariu, în planuri secvenţă lungi, alb-negru, hoardele de turişti fără ţintă, nerăbdători, obosiţi, plictisiţi.

„State Funeral” e culminarea obsesiilor cinematografice ale lui Loznita, un film despre moartea unui singur om care a afectat vieţile altor zeci de milioane. Din nou, Loznitsa foloseşte un monumental material de arhivă: a avut acces la aproximativ 300 de role de filmări realizate în timpul serviciului funerar al lui Iosif Stalin din 1953, supravegheate de şase regizori sovietici proeminenţi şi captate de-a lungul Uniunii Sovietice. Aceste imagini, multe dintre ele înregistrate pe o superbă peliculă color, erau destinate unui documentar intitulat „The Great Farewell” care a fost proiectat doar o dată, în 1953, şi a fost interzis imediat după moartea dictatorului, pentru că tot ce reamintea de cultul personalităţii lui Stalin era considerat un tabu periculos.

Omagiu Victor Rebengiuc

Les Films de Cannes à Bucarest îl sărbătoreşte anul acesta pe Victor Rebengiuc, care a împlinit recent 88 de ani, într-o gală care dă ocazia publicului să petreacă 88 de minute cu actorul care discuta cu Cătălin Ştefănescu la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României vineri, 29 octombrie, de la ora 19:30.

Trei lungmetraje în care a jucat vor fi proiectate în festival: „Pădurea Spânzuraţilor” (premiul pentru regie, 1965), „Prea târziu” (competiţia oficială, 1996) şi „Balanţa” (proiecţie specială, 1991).

Ca în fiecare an, Les Films de Cannes à Bucarest reuneşte filmele premiate în festivalurile mari cu cea mai înaltă distincţie şi le prezintă sepctatorilor în Ziua de aur. Astfel, anul acesta spectatorii pot vedea pe marele ecrane:

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” - Ursul de aur 2021, regizat de Radu Jude, „L'Evénement” - Leul de aur 2021, într-o proiecţie închisă în cadrul evenimentului Managing Talents, dedicat actorilor, şi „Titane” - Palme d’Or 2021.

Serialul documentar „Fragile”, despre vulnerabilitatea dar şi puterea femeilor, monologuri - mărturisire interpretate de actriţa Ioana Flora care le personifică, pe rând, pe fiecare dintre cele care au avut curajul să-şi spună povestea, conservând autenticitatea relatării, specificul şi emoţiile fiecărei poveşti. Episoadele sunt regizate de Ioana Mischie, iar primele cinci au fost deja publicate pe platforma proiectului (https://fragile.live). Spectatorii Les Films de Cannes à Bucarest vor avea ocazia să le vadă pe următoarele cinci, în premieră absolută, într-o proiecţie ce va avea loc miercuri, 27 octombrie, de la ora 19:00 la Grădina Verona.

După proiecţie va avea loc o dezbatere pe marginea subiectului şi realizatorii vor dezvălui următoarea etapă a proiectului.

Festivalul oferă, pentru al doilea an la rând, o selecţie palpitantă, online pe Orange TV Go, ce va începe pe 22 octombrie cu cinci dintre cele mai bune comedii franceze din ultimii ani, şi va continua cu filmele din secţiunea Focus Rebengiuc, şi cu Retrospectiva Sergei Loznitsa. Filmele vor fi disponibile online, gratuit, timp de 24 de ore, câte unul pe zi, conform programului anunţat pe www.filmedefestival.ro, în Orange TV Go - în aplicaţie sau pe tvgo.orange.ro.

„Le Discours”, de Laurent Tirard - selecţia oficială Cannes 2020, „Un beau soleil intérieur”, de Claire Denis – premiul SACD Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2017, „Mandibules”, de Quentin Dupieux – în afara competiţiei, Veneţia 2020, „Le Redoutable”, de Michel Hazanavicius – în competiţie, Cannes 2017 şi „Au revoir là-haut”, de Albert Dupontel – premiul pentru cel mai bun regizor, premiile César 2018, sunt disponibile începând din 22 octombrie pe Orange TV Go.

Programul online include serialul documentar „Fragile” şi va fi completat cu selecţia Filminute.

Întregul program de la Cinema „Elvire Popesco”, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinemateca Union, Sala Auditorium a MNAR, Grădina Verona şi Orange TV Go, cât şi informaţii despre evenimentele ediţiei, mecanisme de vot şi alte informaţii pot fi consultate pe filmedefestival.ro.