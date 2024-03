Flavio Briatore, operat pe inimă la Milano după descoperirea unei tumori benigne

Omul de afaceri italian Flavio Briatore, fost manager al echipelor de Formula 1 Benetton şi Renault, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la inimă la Milano, după descoperirea unei tumori benigne, potrivit news.ro.

"În urmă cu zece zile, am fost la spitalul San Raffaele pentru un control de rutină şi mi-au găsit o mică tumoare în inimă. Au intervenit imediat. (...) . Am petrecut zece zile la San Raffaele şi am dispărut de pe toate reţelele de socializare", a explicat Briatore, în vârstă de 73 de ani..

Briatore a insistat asupra importanţei prevenţiei şi a necesităţii unui control medical pe măsură ce înaintezi în vârstă: "Principalul lucru este prevenţia, să faci un control în fiecare an. Am avut unul acum doi ani şi tumora benignă nu era acolo, dar de fapt era acolo. Aşa că nu trebuie să vă neglijaţi, prevenţia este fundamentală. Vă spun, am stat zece zile în spital şi iată-mă din nou aici".

Briatore a devenit celebru în Formula 1 ca manger al echipelor care i-au făcut campioni mondiali pe Michael Schumacher şi Fernando Alonso, în prima parte a carierelor lor.

Schumacher a câştigat titlul mondial cu Benetton, în 1994 şi 1995, în timp Alonso a obţinut singurele sale două "coroane" mondiale cu echipa Renault, în 2005 şi 2006. El păstrează în continuare legături cu Alonso, a cărui carieră i-a vegheat-o.

Omul de afaceri italian a ieşit din F1 în circumstanţe controversate, după ce a fost găsit vinovat că a jucat un rol în aranjarea cursei de la Singapore, din 2008, când Nelson Piquet jr. s-a izbit în mod intenţionat de zidul de protecţie al pistei pentru a-l ajuta pe Alonso să câştige.

Iniţial, FIA i-a interzis să se mai implice în evenimente pe care le organizează, dar el a dus speţa în instanţă şi a răsturnat cu succes această pedeapsă.

Cu toate acestea, de atunci Briatore nu a mai dorit să se întoarcă în F1. De când a renunţat la sport, s-a concentrat pe construirea brandului său de cluburi şi restaurante Billionaire.