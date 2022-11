Florin Dănescu (ARB) bagă băncile la înaintare: Provocarea pentru România este felul în care decidenţii prioritizează economia

Băncile fac parte din economia reală şi ar trebui să colaborăm cu tot ceea ce înseamnă economia reală, nu să folosim texte de genul "nu plângem noi de mila băncilor", susţine Florin Dănescu, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), anunță Agerpres.

"Provocarea pentru România, după opinia noastră, este felul în care decidenţii, politicul, prioritizează economia. Până acum poate că nu a fost întotdeauna o prioritate, cel puţin din perspectiva unor cifre.... Din apropierea anului în care intermedierea financiară în România era 40% din Produsul Intern Brut. Pentru cei care vor să înţeleagă mai bine indicatorul asta înseamnă credite acordate populaţiei şi companiilor raportate la Produsul Intern Brut. Şi de atunci am coborât la 27%. E adevărat, pe fondul creşterii Produsului Intern Brut mai rapid decât creditarea. Pentru că a crescut creditarea. Normal că a crescut cu viteză mai mică decât Produsul Intern Brut. În acelaşi timp au apărut alte cifre pe care noi nu suntem obişnuiţi să le discutăm foarte mult pentru că eu nu am venit în faţa dumneavoastră să fac un fel de critică sau să ne plângem de ceva. Oricum, ne spune toată lumea mereu: nu plângem noi de mila băncilor. În România ar trebui să nu mai folosim astfel de texte, ci să colaborăm cu tot ceea ce înseamnă economie reală, pentru că băncile fac parte din economia reală. Cum ar fi finanţarea în afara economiei reale? Finanţarea economiei reale nu poate să stea în afara economiei reale. Şi tot atunci au apărut cifre în care la nivelul industriei bancare din România s-au succedat un număr de 50 de iniţiative legislative în 5 ani, 10 pe an, vizavi de care industria bancară din România spunea că va aduce o perspectivă negativă. Lucru care s-a şi întâmplat dacă e să corelăm această evoluţie legislativă cu evoluţia intermedierii financiare", a spus, marţi, Florin Dănescu, la conferinţa dedicată industriei bancare şi financiare în cadrul "Bucharest Leaders' Summit: Emerging challenges of the future".

Potrivit sursei citate, din cele 550.000 de IMM-uri din România, 35% au capitaluri negative. Pe de altă parte, Florin Dănescu a menţionat că România este pe ultimul loc la numărul de IMM-uri la 1000 de locuitori, aproximativ 20 faţă de o medie europeană de 50 de IMM-uri la 1000 de locuitori.

Florin Dănescu a spus că productivitatea unui angajat al unui IMM în România este de aproximativ 15.000 de euro anual, faţă de 46.500 de euro la nivel european.