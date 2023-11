Apariție tulburătoare a fostului preşedinte american Jimmy Carter la slujba de comemorare a soţiei sale - Foto

Folosindu-se de un scaun cu rotile şi îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cu cravată, el a intrat în Biserica Metodistă Unită Glenn Memorial şi a fost ajutat să se aşeze în primul rând, lângă sicriul acoperit cu flori al soţiei sale, unde a stat flancat de copiii săi. În poală a ţinut împăturită o pătură în albastru şi alb, pe care era brodat un portret zâmbitor al soţiei sale. Cuplul a fost căsătorit timp de 77 de ani.

În calitate de primă-doamnă, Rosalynn Carter a jucat un rol proeminent în timpul preşedinţiei sale din 1977 până în 1981, precum şi în activitatea sa umanitară după ce cuplul a părăsit Casa Albă. Ea a murit la vârsta de 96 de ani.

Jimmy Carter nu s-a adresat persoanelor venite să asiste la slujbă. Fiul său, James Earl "Chip" Carter III, l-a sărutat pe frunte după ce i-a adus un omagiu lui Rosalynn Carter, numind-o "lipiciul" care a ţinut familia unită.

Fostul preşedinte s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancer, iar în urmă cu nouă luni a decis să pună capăt intervenţiilor medicale şi să primească îngrijire de tip paliativ la domiciliul său din Plains, Georgia. Soţia sa, care a fost diagnosticată cu demenţă, i s-a alăturat în îngrijirea de tip paliativ cu doar câteva zile înainte să moară.

Soţii Carter au fost cel mai longeviv cuplu prezidenţial din SUA, căsătorindu-se în 1946, când el avea 21 de ani, iar ea 18.

În timpul slujbei de comemorare, fiica lor, Amy Carter, a citit dintr-o scrisoare pe care Jimmy Carter i-a trimis-o lui Rosalynn în timp ce era în serviciul militar în Marină. "Draga mea, de fiecare dată când am fost departe de tine, am fost încântat când m-am întors să descopăr cât de minunată eşti", scria el. "Când te văd, mă îndrăgostesc din nou", îi mărturisea soţiei fostul preşedinte.

Soţii Carter au avut ultima lor apariţie publică comună în septembrie, când au participat la Plains Peanut Festival din oraşul lor natal rural, amândoi îmbrăcaţi în haine purtând logo-ul Habitat for Humanity, grupul non-profit axat pe furnizarea de locuinţe la preţuri accesibile pe care cuplul îl susţine de mult timp. Până în 2019, când Carter a împlinit 95 de ani, el lucra timp de câteva zile pe an alături de soţia sa ca voluntar pentru Habitat.

"Se apropie de sfârşit şi este foarte, foarte diminuat din punct de vedere fizic", a declarat Jason Carter, unul dintre nepoţii fostului preşedinte, pentru The New York Times, cu puţin timp înainte de slujba de marţi. "El a fost o stâncă morală pentru atât de mulţi oameni, dar ea a fost cu adevărat acea stâncă pentru el", a dezvăluit Jason.

Rosalynn Carter a fost comemorată marţi pentru activitatea sa umanitară şi compasiunea sa, preşedintele Joe Biden şi alţi demnitari, precum şi toate fostele prime-doamne în viaţă alăturându-se fostului preşedinte Jimmy Carter la ceremonie.

Jimmy Carter, un democrat, a fost însoţit în primele două rânduri de scaune de demnitari din ambele partide politice majore din SUA: Biden şi soţia sa, Jill Biden; vicepreşedinta Kamala Harris; fostul preşedinte Bill Clinton şi fostele prime-doamne Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton şi Laura Bush.

A poignant memorial service Tuesday in Atlanta celebrated former First Lady Rosalynn Carter’s devotion to her family and her lifetime of achievements. pic.twitter.com/AjYFFNaKka

"Rosalynn Carter ar fi atât de mulţumită să vadă că v-a reunit pe toţi în această zi", a spus Judy Woodruff, jurnalistă şi prietenă de lungă durată a defunctei, stârnind râsete din partea publicului.

Jimmy Carter a spus despre soţia sa că a fost "partenera sa egală în tot ceea ce a realizat vreodată". În calitate de primă-doamnă, ea a fost adesea invitată să ia parte, ca observator, la şedinţele de cabinet şi la discuţiile de strategie politică şi a jucat un rol în diplomaţia promovată în Orientul Mijlociu şi nu numai.

"Mama a fost întotdeauna bine informată cu privire la problemele zilnice", a declarat fiul lui Carter, James Earl "Chip" Carter III, la slujbă, descriind "parteneriatul" ei cu Jimmy Carter în timpul preşedinţiei acestuia. "La Casa Albă, mama a pus atât de multe întrebări încât, în cele din urmă, el a spus că ar trebui să participe la şedinţele de cabinet. Aşa că ea a făcut-o şi a primit multe reproşuri pentru asta", a povestit James Carter.

Copiii şi nepoţii ei au evocat excursiile de pescuit la muscă pe care le făcea Rosalynn Carter, dar şi pasiunea ei pentru utilizarea maionezei în reţetele sale. În egală măsură, au vorbit despre modul în care căldura ei umană i-a călăuzit serviciul public.

Funeraliile sunt programate pentru miercuri, la Biserica Baptistă Maranatha din Plains, înainte de a fi înmormântată la reşedinţa familiei.

Trupul ei neînsufleţit a fost depus luni la Biblioteca şi Muzeul prezidenţial Jimmy Carter din Atlanta.

The Carter family and staff from both The Carter Center and the Jimmy Carter Presidential Library and Museum pay their respects to former First Lady Rosalynn Carter at the first formal ceremony commemorating her life of service to our nation and the world. pic.twitter.com/HGVBWxT03i