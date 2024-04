FOTO - O nouă moarte misterioasă în Rusia: CEO-ul Yamaha a fost găsit decedat în fostul hotel Ukraina

Aoki Jun, în vârstă de 55 de ani, a încetat să mai contacteze compania acum câteva zile.

El a fost găsit mort în hotelul Radisson Royal - fostul hotel Ukraina, relatează Nexta.

Presa rusă susține că ar fi murit din cauza insuficienței cardiace. Nu au fost găsite vătămări corporale sau vânătăi pe corpul său, arată o sursă apropiată de anchetatori.

„Confirmăm trecerea în neființă a CEO-ului nostru Jun Aoki. Cauza morții lui este în prezent în curs de stabilire. Compania continuă să funcționeze în mod normal”, se arată în comunicat.

The CEO of Yamaha music company was found dead in Moscow



Aoki Jun, 55, stopped contacting the company a few days ago. He was found dead in the Radisson Royal Hotel - the former Ukraina Hotel.



Russian media claim that the cause of death was heart failure. pic.twitter.com/nKLTskbEzi