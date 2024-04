FOTO-VIDEO - Continuă haosul în Georgia: protestatarii se luptă cu forțele de ordine / Parlamentul a fost înconjurat de trupele speciale

Continuă protestele violente în Georgia, pe tema unei legi controversate privind agenții străini. Votul din Parlament a fost amânat pentru miercuri, 17 aprilie, în timp ce în jurul Parlamentului au venit mai mulți oameni să protesteze. La prezența forțelor de ordine au început și violențele.

Forțele speciale au fost mobilizate pe străzile din jurul parlamentului, a transmis postul Mtavari TV. Mii de oameni erau în jurul Parlamentului. Potrivit unor estimări a fost vorba de aproximativ 15.000 de persoane în stradă.

Potrivit presei georgiene, la protest au fost ascultate imnurile Georgiei și ale Uniunii Europene. Pe scena din fața Parlamentului au evoluat activiști și reprezentanți ai opoziției. Protestatarii au fluerat și au scandat: „Nu legii ruse”; de asemenea ei îi numesc „ruși” pe ofițerii de poliție.

Poliția a intervenit în forță și luni, 15 aprilie (pe larg, aici)

Mii de georgieni au protestat luni, iar parlamentarii s-au luat la bătaie în timp ce deputaţii partidului de guvernământ au dat undă verde pentru dezbaterea unui proiect controversat de lege referitor la "agenţii străini", criticat ca fiind de inspiraţie rusă, relatează Reuters, potrivit News.ro. Peste 5.000 de manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii Parlamentului georgian, construit în stil sovietic, cerând guvernului să retragă legislaţia care impune organizaţiilor ce acceptă fonduri din străinătate să se înregistreze ca agenţi străini, altfel riscând să fie sancţionate cu amenzi.

Criticii georgieni cataloghează proiectul de lege drept "lege rusească", comparându-l cu legislaţia folosită de Kremlin pentru a reprima disidenţa. Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului, care este controlată de partidul de guvernământ Visul Georgian şi de aliaţii săi, a dat aviz pozitiv proiectului de lege, deschizând calea pentru ca acesta să fie supus marţi unei prime lecturi în plen.

Protestatarii au scandat "Ruşi! Ruşi!" în faţa cordoanelor de poliţie care le blocau accesul la Parlament, iar în apropiere au fost folosite tunuri cu apă. Un martor Reuters a văzut cum poliţia a reţinut mai mulţi demonstranţi. "Sper că vom insista suficient de mult pentru a scoate această lege din parlament", a declarat Tornike, un activist în vârstă de 24 de ani. "Dar dacă nu o fac, cred că trebuie să insistăm suficient de mult pentru a scăpa de acest guvern", spune tânărul.

Proiectul de lege

Proiectul de lege a tensionat relaţiile cu ţările europene şi cu Statele Unite, care se opun adoptării sale. Uniunea Europeană, care a acordat Georgiei statutul de ţară candidată în decembrie, a declarat că demersul este incompatibil cu valorile blocului eurppean.

Visul Georgian afirmă că doreşte ca ţara să adere la UE şi la NATO, chiar dacă a aprofundat legăturile cu Rusia şi s-a confruntat cu acuzaţii de autoritarism în ţară. Partidul susţine că proiectul de lege este necesar pentru a combate ceea ce numeşte "valori pseudo-liberale" impuse de străini şi pentru a promova transparenţa.

Guvernul a declarat că prim-ministrul Irakli Kobakhidze s-a întâlnit cu ambasadorii UE, britanic şi american şi a apărat proiectul de lege.

Rusia este în mare măsură nepopulară în Georgia, din cauza sprijinului său pentru două regiuni separatiste din fostul stat sovietic: Abhazia şi Osetia de Sud. Rusia a învins Georgia într-un scurt război în august 2008.

Hatia Dekanoidze, un deputat al opoziţiei expulzat de la audierea din comisie privind proiectul de lege, a declarat pentru Reuters: "Nu este vorba despre lege, adică nu este vorba despre procedurile legale. Este vorba despre alegerea geopolitică. Dacă Georgia merge către Uniunea Europeană sau dacă Georgia merge către Rusia".

Georgia urmează să organizeze alegeri până în octombrie. Sondajele de opinie arată că Visul Georgian rămâne cel mai popular partid, dar a pierdut teren din 2020, când a obţinut o majoritate strânsă.

Protesters arrive at the #Georgian parliament building in #Tbilisi



Several hundred people have gathered on Zakaria Chichinadze Street, at the side entrance to the Parliament. Protesters clash with police officers.



Protesters are whistling and chanting "No to the Russian law"… pic.twitter.com/YkZL8PyvGe — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2024

Police are clashing with protesters in Tbilisi right now



Protests against the law "on foreign agents" continued today.



Local Telegram channels report problems with internet access in many parts of the city. pic.twitter.com/SxKxtbBQlT — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2024

At the protest against the draft law "on foreign agents" the entrance to the Parliament of #Georgia is additionally reinforced by special forces. pic.twitter.com/f9awzJwX8X — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2024

Water cannons near the parliament building in Tbilisi, Georgia pic.twitter.com/zLVJdOIqtM — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2024