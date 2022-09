Fraser-Pryce a încheiat sezonul cu un nou succes, în finalele Diamond League de la Zurich

Astfel, Fraser-Pryce a coborât pentru a şaptea oară sub 10 sec 70/100 în 2022.''Am avut un an incredibil'', a concluzionat regina sprintului, care are în palmares trei titluri olimpice şi zece mondiale, dintre care al cincilea pe 100 m l-a obţinut în iulie la Eugene (SUA), cu timpul de 10 sec 67/100.Pe Stadionul Letzigrund, Fraser-Pryce a fopst înregistrată cu al 11-lea timp din istoria probei feminine, devansându-le pe compatrioata sa Shericka Jackson (10 sec 81/100) şi pe ivoriana Marie-Josée Ta Lou (10 sec 91/100).Pe 200 m, cei doi campioni mondiali en titre, americanul Noah Lyles et Shericka Jackson, s-au impus cu un avans de jumătate de secunde faţă de principalii adversari.Lyles a fost înregistrat în 19 sec 52/100, al patrulea timp al carierei şi al 12-lea din istoria probei, fiind urmat de canadianul Aaron Brown şi dominicanul Alexander Ogando (20 sec 02/100 pentru ambii).Jackson a câştigat în 21 sec 80/100, al patrulea timp al carierei, după ce la Mondialele de la Eugene s-a apropiat la 11/100 de recordul mondial (21 sec 45/100).Vedeta săriturii cu prăjina, suedezul Armand Duplantis, a reuşit a 18-a sa victorie în 19 concursuri în 2022, cu 6,07 m, devansându-l pe norvegianul Sondre Guttormsen (5,86 m, record personal).În ultima mare reuniune de atletism a sezonului 2022 s-au înregistrat şi trei cele mai bune performanţe mondiale ale anului: norvegianul Jakob Ingebrigtsen pe 1.500 m (3:29.02), atleta dominicană Marileidy Paulino la 400 m (48.99) şi kenyanul Emmanuel Korir la 800 m (1:43.26).