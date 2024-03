Gabriel Garcia Marquez, sfidat de moștenitorii săi: Manuscrisul pe care îl voia distrus va fi editat

Când a murit, în urmă cu zece ani, Gabriel García Márquez, laureat al Premiului Nobel, a lăsat în urmă un roman pe care l-a scris în timp ce se lupta cu demența.

În ultimele sale zile, acesta le-a spus fiilor săi că acea carte trebuie distrusă. Cu toate acestea, aceștia și-au sfidat tatăl și, în ceea ce au numit un act de "trădare", au publicat cartea.

Până în august a primit recenzii mixte, criticul de la The Guardian descriind-o ca pe o "schiță, la fel de neclară și imperfectă cum sunt în general schițele". "Dar o schiță de la un maestru este binevenită", a adăugat Lucy Hughes-Hallett. Ea a spus că această carte de 100 de pagini "este ca un suvenir decolorat, zdrențăros, dar care poate fi prețuit pentru asocierile sale cu fabuloasa lume imaginară pe care Márquez a creat-o în perioada sa de glorie".

Scriitorul columbian, care a murit în 2014, a fost cel mai bine cunoscut pentru că a fost pionierul stilului de scriere realist magic. El a scris cărți, printre care "Dragoste în vremea holerei" și "O sută de ani de singurătate", care s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Justificându-și decizia de a publica, fiul lui García Márquez, Gonzalo, a declarat pentru emisiunea Front Row de la BBC Radio 4 că, până la sfârșit, autorul "nu era în măsură să își judece opera, deoarece putea vedea doar defectele, dar nu și lucrurile interesante care se aflau acolo".

Gabriel Garcia Marquez, sfidat de moștenitorii săi: 'Pentru asta sunt copiii'

După ce a recitit recent textul, Gonzalo a declarat că "nu i s-a părut atât de dezastruos pe cât îl judecase Gabo" și că a fost o completare valoroasă a operei sale, deoarece a arătat o nouă latură a sa și a fost "unică". "Categoric, nu aveam de gând să îl distrugem", a spus el. "În 2022, am luat una dintre versiuni și am citit-o, și chiar nu a existat o mare discuție despre ea. Ne-am dat seama că cartea era completă, ne-am dat seama că nu trebuia să facem multă editare. Nu există adăugiri, nu există schimbări mari. Așa că nu a existat cu adevărat nicio discuție în acest sens. Ne-am gândit la asta pentru aproximativ trei secunde - a fost o trădare față de părinții mei, față de [dorințele] tatălui meu? Și am decis, da, a fost o trădare. Dar pentru asta sunt copiii", a afirmat fiul lui García Márquez.

Romanul se concentrează asupra unei femei de vârstă mijlocie care călătorește singură pe o insulă în fiecare vară pentru a vizita mormântul mamei sale și care, în timpul fiecărei călătorii, își ia un nou amant, deși este căsătorită în mod fericit. Este pentru prima dată când García Márquez se concentrează pe o protagonistă feminină.