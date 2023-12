Gabriel Oprea a fost reales președinte al UNPR

Gabriel Oprea a fost reales președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României, pentru următorii patru ani, în cadrul Conferinței Naționale a partidului, care a avut loc sâmbătă, 16 decembrie 2023.

Totodată, a fost realeasă conducerea formațiunii politice, secretarul general, președintele Consiliului Național, vicepreședinții. Pe agenda Conferinței au fost mai fost teme precum: stabilirea direcțiilor de acțiune ale partidului pentru alegerile din 2024, revizuirea Statutului partidului, reprezentarea în Biroul Politic Permanent Național, Comisia de arbitraj și Comisia de cenzori.

De asemenea, s-au dezbatut subiecte din actualitatea politică, guvernamentală și parlamentară.

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, le-a transmis celor prezenți că partidul a început pregătirea pentru alegerile de anul viitor.

“UNPR a intrat în proces de reorganizare, facem modificări, îmbunătățiri, adaptări, la nivel central, la nivel de organizații județene și locale. În anul care urmează, în România vor fi organizate patru rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Este firesc să luăm pulsul organizațiilor, să vedem care este activitatea la nivel de organizații, să o îmbunătățim acolo unde este necesar. Ne pregătim pentru anul care urmează.

Rămânem fideli politicii interesului național și vom colabora, vom face alianță cu oricare dintre formațiunile politice care au crezuri comune cu noi și care pun pe primul plan, în politica lor, binele țării, bunăstarea românilor, progresul României. Deviza noastra este “Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare” - acestea au fost si ramân cele mai importante valori pentru noi, cei din UNPR”, a subliniat liderul UNPR.

“Am sprijinit întotdeauna sectorul de securitate națională, din poziția de ministru al apărării naționale, de ministru al afacerilor interne, de vicepremier pentru securitate națională și chiar ca premier interimar. Le-am asigurat drepturile și am dotat acest sector atât de important. Am realizat legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege bună pentru întregul sistem de apărare, ordine publică și siguranță națională. Această lege a fost gândită ca o măsură reparatorie și motivațională pentru pentru cei care aleg Patria, aleg să își dedice viața și cariera securității naționale. Cariera militară implică foarte multe constrângeri și privațiuni, pe care alte profesii nu le au. Militarii din MApN, din MAI, din SRI, SIE și STS, ca și polițiștii, merită toată aprecierea statului român. Iar pensiile militare nu sunt pensii speciale.

Am considerat că soldații și gradații voluntari trebuie să devină profesioniști și să aibă aceleași drepturi cu ceilalți militari, inclusiv după ieșirea din activitate. Așa cum știți, când am preluat mandatul de la apărare, ei ieșeau din sistem la 40 de ani. Prin modificarea Statutului, le-am redat demnitatea, transformându-i din voluntari în profesioniști și prelungind la 55 de ani vârsta până la care pot lucra în Armată, cu drept de pensie.

Astăzi se dovedește că am avut dreptate atunci când am spus că sunt necesare măsuri strategice pentru sectorul de securitate și că trebuie să întărim Armata. Siguranța națională presupune investiții mari și continue. Militarii și polițiștii activi și în rezervă trebuie să fie sprijiniți de statul român. Sunt oamenii din prima linie, în aceste vremuri grele, sunt oamenii cei mai apreciați de români, care au cea mai mare încredere în Armată și în Biserică. Noi am fost mereu alaturi de ei”, a spus fostul vicepremier pentru securitate națională.

Gabriel Oprea a subliniat nevoia de maturitate în politică și importanța asumării responsabilității când este vorba despre conducerea țării în vremuri complicate.

“Responsabilitatea este foarte importantă în politică. Nu poți să-ți asumi conducerea țării dacă nu ești pregătit cu adevărat să-ți asumi această imensă responsabilitate. Țara trebuie să fie guvernată pentru popor. Guvernul, Parlamentul, președintele - toti trebuie să lucreze permanent pentru binele suprem al poporului. În vremuri grele, cum sunt cele pe care le traversăm, cu război la graniță și cu acest context internațional de criza energetică, alimentară și financiară, este nevoie de oameni serioși, asumați și pregătiți, în politică. Noi, UNPR, avem exercițiul guvernării, am fost la guvernare de mai multe ori și chiar în vremuri grele. Avem foarte multă experiență parlamentară, avem specialiști pe toate domeniile, am dovedit că suntem serioși și că ne respectăm atât promisiunile cât și partenerii.

Am trecut prin foc de mai multe ori și ne-am ridicat de fiecare dată. Am fost loviți, au încercat să ne îngenuncheze, mergem înainte cu credință în Dumnezeu. Știu că putem mult. Avem mult de oferit și acționăm întotdeauna cu bună credință. Suntem responsabili și avem datoria să punem umărul, pentru România. Țara are mare nevoie de echilibru, iar noi putem să-l asigurăm. Am mai facut-o”, a declarat președintele UNPR, Gabriel Oprea.