Gazul natural lichefiat (GNL), un combustibil ideal pentru tranziția energetică

Utilizarea gazului natural lichefiat (GNL) ca și combustibil de tranziție către un viitor fără emisii este deja o realitate. Prezența sa în rândul navelor și al vaselor de croazieră a crescut, deschizând calea pentru utilizarea altor combustibili și mai sustenabili, cum ar fi bio-LNG și gazul natural sintetic, scrie portnews.ru.

Industria navală a apăsat pe accelerație pentru a atinge ceea ce va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai ambițioase obiective ale acestui secol: reducerea emisiilor sale anuale de gaze cu efect de seră cu (cel puțin) 50 % până în 2050, pe baza nivelurilor din 2008. Într-o lume în care 90 % din mărfuri sunt transportate pe mare, această tranziție trebuie să se bazeze pe combustibili mai puțin poluanți decât cei convenționali, deschizând calea spre emisii zero.

Prezența GNL în lumea transportului maritim a crescut în ultimii ani. Conform platformei DNV, în prezent sunt în funcțiune 355 de nave alimentate cu GNL și au fost plasate comenzi pentru alte 521.

Anul 2022 s-a încheiat cu adăugarea a 222 de comenzi noi pentru nave cu dublă alimentare cu GNL la platforma Alternative FuelsInsight a DNV, cu doar 20 mai puține decât în 2021, în ciuda creșterii prețului la gaz din ultimul an. În plus, 104 și-au început operațiunile în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 41% a flotei de transport maritim. Toate acestea înseamnă că, potrivit platformei DNV, în prezent, în lume există 355 de nave care utilizează GNL ca și combustibil, iar în prezent există comenzi în curs de derulare (adăugând cele 222 adăugate în 2022) pentru alte 521 de nave.

Printre aceste nave se numără și nave de croazieră. Prima navă de pasageri care a folosit GNL pentru propulsie a fost AIDAnova, o navă Carnival Corporation de 337 de metri care navighează în Marea Mediterană. De la punerea în funcțiune a AIDAnova, în decembrie 2018, au fost anunțate alte 20 de nave de croazieră propulsate cu GNL.

De asemenea, opțiunile pentru alimentarea navelor cu GNL au crescut recent. Potrivit "World LNG Report 2022" al Uniunii Internaționale a Gazului (IGU), flota de nave de buncăre a ajuns la 30 de unități în aprilie 2022, număr care, potrivit DNV, a crescut la 43 de unități la începutul anului 2023, cu comenzi în curs pentru alte 18 unități. Două treimi dintre acestea operează în Europa, unde reglementările privind controlul emisiilor sunt mai stricte. Pe de altă parte, notează raportul, flota din Asia și America de Nord a început, de asemenea, să crească.

În 2021, de exemplu, nouă nave de aprovizionare au început să opereze la nivel mondial. Unele au făcut acest lucru în regiuni în care nu existau astfel de nave înainte: FueLNGBellina și AvenirAccolade, de exemplu, au fost primele care au operat în Singapore și, respectiv, în Brazilia.

Creșterea numărului de unități alimentate cu GNL a încurajat, de asemenea, construcția de nave de aprovizionare cu combustibil și poziționarea acestora în porturi cheie de-a lungul rutelor maritime.

Prima navă de alimentare cu GNL a fost PioneerKnudsen, care a fost pusă în funcțiune în 2004. Cu toate acestea, cele mai multe dintre acestea au devenit active abia în ultimii cinci ani, deci vorbim de o flotă tânără. Pe lângă acestea, au fost incluse facilități în porturi și terminale, ceea ce permite o distribuție din ce în ce mai eficientă a acestui combustibil.

Mai curat decât combustibilii convenționali

Conform diferitelor studii, acest combustibil elimină emisiile de oxid de sulf și de particule fine și reduce semnificativ emisiile de oxid de azot. În total, utilizarea sa reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 10-25%.

"GNL este un combustibil mai curat decât combustibilii convenționali, ceea ce face posibilă reducerea emisiilor poluante și minimizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce este deosebit de important pentru porturile situate în apropierea marilor orașe, cum este cazul Barcelonei", explică Daniel Ruiz, tehnician de mediu în cadrul Portului Barcelona. "În plus, utilizarea sa deschide ușa către noi combustibili din viitor cu emisii zero sau aproape zero, cum ar fi bioGNL sau GNL sintetic și, ulterior, hidrogenul, amoniacul sau biometanolul."

Experiența acumulată de porturi precum Barcelona în ceea ce privește utilizarea GNL face posibilă abordarea problemelor prezentate de acești combustibili, cum ar fi inflamabilitatea sau criogenia. Experiența și cunoștințele dobândite se materializează sub formă de măsuri de siguranță, reglementări pentru furnizarea de combustibil sau noi lanțuri logistice de aprovizionare, printre alte progrese.

GNL, cheia planului de decarbonizare

"Când a început politica de introducere a GNL în Portul Barcelona, în 2014, practic nu existau nave alimentate cu acest combustibil. Nu exista nici o logistică de aprovizionare specifică, iar numeroasele reticențe față de utilizarea acestuia făceau practic imposibilă punerea sa în aplicare", explică Jordi Vila, șeful departamentului de mediu din cadrul Autorității Portuare din Barcelona.

Astăzi, însă, situația este complet diferită. "Din 2017, operațiunile de buncăre cu GNL au fost efectuate din camioane-cisternă, în modul truck-to-ship, iar din 2019, în modul ship-to-ship, întotdeauna în condiții de siguranță și fără niciun accident", spune Vila.

Vila adaugă, de asemenea, că introducerea GNL în portul Barcelona a contribuit la ruperea tiparelor prestabilite și a inerției dobândite de-a lungul deceniilor de utilizare a combustibililor tradiționali. Datorită implementării unor proiecte pilot, cum ar fi Cleanport sau Core LNGashive, au fost efectuate analizele de risc necesare pentru aprovizionarea în siguranță cu acest combustibil. În plus, a fost facilitată dezvoltarea lanțului logistic de aprovizionare.

"Comunitatea portuară, armatorii și însăși autoritatea portuară au putut experimenta faptul că acest combustibil este viabil din punct de vedere tehnic și sigur, facilitând pătrunderea sa ulterioară ca și combustibil pentru navele propulsate cu GNL și deschizând calea introducerii viitoare a altor combustibili de o complexitate egală sau mai mare din punct de vedere al siguranței, cum ar fi hidrogenul sau amoniacul", explică șeful de la Mediu.

GNL în cifre

În 2021, operațiunile de îmbarcare cu GNL în Portul Barcelona au reprezentat aproape 11% din totalul operațiunilor de îmbarcare. În 2022, însă, cifrele s-au redus. "A fost complicat de creșterea globală a prețurilor GNL... Acest lucru a însemnat că navele de transport LNG, având motoare duble, și-au redus utilizarea LNG", explică Daniel Ruiz.

În total, au fost furnizate 26.400 de metri cubi de GNL în 32 de operațiuni, față de 65.000 de metri cubi și 236 de operațiuni în 2021 (un an în care efectele crizei provocate de pandemia COVID-19 erau încă prezente). "Se estimează că, atunci când prețurile se vor normaliza și când vor începe să fie aplicate măsurile de reglementare care penalizează utilizarea motorinei, utilizarea GNL va reveni la niveluri mai mari decât cele din 2021", conchide Vila.

În plus, se așteaptă ca utilizarea GNL să crească pe măsură ce se construiesc mai multe nave care utilizează GNL. La rândul lor, mai multe nave îl vor utiliza atunci când lanțul logistic va fi implementat pe alte rute de transport maritim. "În prezent, durata medie de viață a unei nave este de aproximativ 25-30 de ani, astfel încât, pentru a comanda o navă cu un nou combustibil, armatorul trebuie să fie sigur că acesta va fi disponibil pe toate rutele sale, pe toată această perioadă și la un preț rezonabil", spune Vila.

"Deși GNL este un combustibil fosil, este singurul combustibil matur din punct de vedere tehnologic care poate reduce poluarea aerului și emisiile de CO2 și care dispune de un lanț logistic în multe porturi. Acest lucru le permite armatorilor să fie siguri de aprovizionarea sa", explică el.

Un centru de buncăre în Mediterana

De la începutul anului 2023, nava HaugesundKnutsen are o bază permanentă în portul Barcelona. Aceasta este prima navă de buncăre cu GNL construită în Spania și prima care are o bază permanentă într-un port spaniol.

Până acum, navele care aprovizionau cu GNL alte nave din Portul Barcelona nu aveau baza acolo, ci trebuiau să facă călătorii lungi - uneori din Gibraltar, Insulele Canare sau Țările de Jos - pentru a ajunge la destinație. Cu toate acestea, nava HaugesundKnutsen va avea baza în portul mediteranean, ceea ce va facilita și va reduce costurile acestor operațiuni.

Nava în sine a fost proiectată pentru livrări agile și flexibile. "Are stații de buncăre pe ambele părți, precum și la mijlocul și la pupa navei, ceea ce îi permite să aprovizioneze la babord și la tribord diferite tipuri de nave receptoare și să opereze într-o gamă largă de terminale pentru încărcarea GNL", explică Daniel Ruiz.

"Are două rezervoare bi-lobulare de tip C cu o capacitate totală de 5.000 de metri cubi de GNL și a fost proiectat cu un pescaj deasupra capului scăzut, ceea ce îi permite să acosteze cu navele de croazieră sub linia de salvare. Astfel, se evită utilizarea unui ponton de desprindere între nava de aprovizionare și recipient, ceea ce permite economisirea costurilor și a timpului de operare", adaugă el.

Nava, deținută de Knutsen și de filiala Scale Gas a Enagás, a fost construită ca parte a proiectului LNGHive 2 Barcelona. Potrivit managerilor de mediu din Portul Barcelona, participarea la acest proiect a dus la îmbunătățiri în elaborarea unui nou set de specificații specifice pentru furnizarea de GNL ca serviciu portuar, care va fi publicat în câteva luni și care a permis îmbunătățirea reglementărilor existente în materie de furnizare.

"Acest lucru și alte progrese vor contribui la consolidarea portului Barcelona ca centru de realimentare cu GNL în Marea Mediterană. În plus, dorința noastră este ca în viitor să se consolideze și ca hub de buncăre pentru noii combustibili cu zero emisii de carbon", spune Ruiz.