Moment istoric după cel de-Al Doilea Război Mondial: Germania devine din nou o putere militară majoră

"Nimeni nu ar trebui să aibă ideea de a ne ataca în calitate de teritoriu NATO. Trebuie să transmitem acest lucru în mod credibil și sincer", a declarat Boris Pistorius într-o conferință de presă la Berlin.

Ministrul a mai spus că armata germnană va avea nevoie de o sumă suplimentară de 6,5 miliarde de euro în bugetul pentru 2025, în timp ce cabinetul se străduiește să găsească fondurile necesare pentru a atinge în următorii ani o țintă de cheltuieli NATO, neglijată de mult timpi. În cadrul noii structuri, comandamentul central va combina două comandamente separate anterior pentru desfășurări interne și externe, oferind NATO un singur punct de contact, în timp ce ramura spațiului cibernetic se va concentra pe amenințările hibride, cum ar fi campaniile de dezinformare.

Restructurarea are loc după ce cancelarul Olaf Scholz a anunțat o schimbare radicală pentru armata germană în urma războiului din Ucraina, promițând să modernizeze armata și să crească cheltuielile pentru apărare pentru a atinge obiectivul NATO de 2% din PIB.

Boris Pistorius nu a făcut niciun anunț cu privire la o posibilă reintroducere a serviciului militar obligatoriu în Germania, un lucru care a fost dezbătut în contextul războiului din Ucraina. Ministrul Pistorius a precizat că obiectivul său este de a prezenta un document privind diverse modele posibile în cursul acestei luni.

NATO a marcat joi 75 de ani de apărare colectivă în Europa şi America de Nord, iar diplomaţi de rang înalt s-au angajat să menţină direcţia în Ucraina, în contextul în care armata rusă, mai bine înarmată, deţine controlul pe câmpul de luptă, relatează The Associated Press, informează News.ro.

Această aniversare are loc în contextul în care Alianţa, care numără în prezent 32 de state membre, analizează un plan prin care să furnizeze o susţinere militară pe termen lung mai previzibilă Ucrainei.

Ucraina, afectată de o penurie de muniţie, a scăzut săptămâna aceasta vârsta conscripţiei de la 27 la 25 de ani, cu scopul de a-şi înnoi trupele epuizate.

”Ucraina este atacată greu zilnic, 24 de ore pe săptămână”, a declarat presei ministrul eston de Externe Margus Tsahkna, îndemnând la trimiterea de material militar, drone şi obuze de artilerie suplimentare Kievului.

”Trebuie să dăm Ucrainei aceste sisteme pe care nu le folosim, pentru a-şi proteja populaţia, infrastructura civilă şi energetică”, a pledat el înaintea unei ceremonii la care a asistat împreună cu omologii săi de marcare a zilei semnării Tratatului fondator al NATO, la 4 aprilie 1949, la Washington.

O ceremonie şi mai mare urmează să aibă loc la summitul NATO de la Washington în perioada 9-11 iulie.

Sute de angajaţi au umplut spaţiul care seamănă cu o aerogară din centrul cartierului general al NATO la Bruxeles, iar alţii au urmărit de pe scări şi pasarele fanfare militare belgiană şi olandeză interpretând imnul Alianţei, în faţa textului original al Tratatului de la Washington. ”Îmi place Tratatul de la Washington. Tocmai pentru că este foarte scurt”, a declarat zâmbind secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Doar 14 paragrafe, pe câteva pagini. Niciodată vreun document care să aibă atât de puţine cuvinte nu a însemnat atât de mult pentru atât de mulţi oameni. Atât de multă securitate. Atât de multă prosperitate şi att de multă pace”, a spus el.

Secretarul de Stat american Antony Blinken a adus un omagiu, miercuri seara, în afara Bruxellesului, ”milioanelor de militari, marinari şi aviatori al căror curaj şi voinţă de a-şi risca viaţa au dat greutate angajamentului nostru sacru de a ne apăra unii pe alţii”. El a declarat că în timp ce miniştrii de Externe marchează peste 70 de ani de pace, ”această securitate şi principiile fundamentale ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept ale Alianţei sunt ameninţate încă o dată de cei care cred că cel mai tare are dreptate şi care caută să retraseze frontiera cu forţa”.

